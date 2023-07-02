شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مخاطر ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تؤدي بعض الحالات الصحية ونمط حياتك وتاريخ عائلتك إلى زيادة خطر إصابتك بارتفاع الكولسترول ويمكن أن يتوارث ارتفاع الكولسترول في العائلات. إذا كان لديك تاريخ عائلي من ارتفاع الكولسترول ، فمن المرجح أن يكون لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول، ولا يمكنك التحكم في بعض عوامل الخطر هذه ، مثل عمرك أو تاريخ عائلتك. ولكن يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل خطر الإصابة بارتفاع الكولسترول عن طريق تغيير الأشياء التي يمكنك التحكم فيها، وفقا لما نشره موقع onlyhealth

الظروف الصحية التي تزيد من خطر الإصابة بارتفاع الكولسترول

يخفض داء السكري من النوع 2 مستويات كولسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL أو "الجيد") ويرفع مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL أو "الضار"). يزيد هذا المزيج من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وترتبط السمنة بارتفاع مستويات الدهون الثلاثية ، وارتفاع مستويات الكولسترول الضار ، وانخفاض مستويات الكوليسترول الحميد. يمكن أن تؤدي السمنة أيضًا إلى أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري. تحدث مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك عن خطة لتقليل وزنك إلى مستوى صحي. تعرف على المزيد حول زيادة الوزن والسمنة .

يمكن أن تسبب الحالات الصحية الأخرى، مثل فرط كولسترول الدم العائلي ، مستويات عالية جدًا من الكوليسترول الضار. ويعاني بعض الأشخاص من حالة وراثية تسمى FH. تسبب هذه الحالة مستويات عالية جدًا من البروتين الدهني منخفض الكثافةLDL ، أو "الضار بدءًا من سن مبكرة ، والتي إذا تُركت دون علاج، فإنها تستمر في التدهور مع تقدم العمر.

إذا تعرض أحد أفراد عائلتك لنوبة قلبية في وقت مبكر من الحياة، فتحدث مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك عن مخاطر تعرضك أنت وسائر أفراد أسرتك للإصابة بنوبة قلبية وما إذا كان ينبغي على أسرتك الخضوع للفحص.

قد يتحدث فريق الرعاية الصحية معك حول تغييرات نمط الحياة التي يمكنك إجراؤها للمساعدة في خفض مستويات الكولسترول لديك أو التحكم فيها. في كثير من الأحيان، على الرغم من ذلك، لا يمكن علاج FH بتغييرات نمط الحياة وحدها. قد تحتاج إلى دواء ، مثل علاج الستاتين أو أدوية أخرى ، للتحكم في مستويات الكوليسترول لديك. تعرف على المزيد حول الأدوية التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول لديك .

السلوكيات التي تزيد من مخاطر إصابتي بارتفاع الكوليسترول

يمكن أن تزيد سلوكياتك وخيارات نمط حياتك من خطر إصابتك بارتفاع الكوليسترول.

قد يساهم اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة والدهون المتحولة في ارتفاع نسبة الكوليسترول والحالات ذات الصلة، مثل أمراض القلب.

قد يؤدي عدم ممارسة النشاط البدني الكافي إلى زيادة الوزن ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. تعرف على المزيد حول كيفية ممارسة المزيد من النشاط البدني في يومك .

يتسبب التدخين في تلف الأوعية الدموية ، مما يزيد من احتمالية تجمع الرواسب الدهنية فيها. قد يؤدي التدخين أيضًا إلى خفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL أو "الجيد".