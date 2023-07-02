شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض فقر الدم المنجلى.. تورم غير عادى فى القدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخلايا المنجلية هي اضطراب وراثي يستمر مدى الحياة، على الرغم من أنه يصعب فهم الاضطرابات الجينية ولكنها تميل إلى البقاء مدى الحياة.

وفقًا لموقع "healthsite"، أحد أمراض الخلايا المنجلية العديدة هو اضطراب خلايا الدم الحمراء الوراثي، خلايا الدم الحمراء مهمة بالنسبة لنا لأنها تحتوي على الهيموجلوبين الذي يساعد أيضًا في حمل الأكسجين في الدم.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من فقر الدم المنجلي ، فإن مستويات الهيموجلوبين لديهم عادة ما تكون غير طبيعية ، وذلك عندما تصبح كرات الدم الحمراء لزجة وتصبح صلبة.

عادة ما تكون خلايا الدم الحمراء مستديرة الشكل ولكن نظرًا لتنوع مستويات الهيموجلوبين ، فإنها تبدو وكأنها منجل. في بعض الأحيان ، يمكن لهذه الخلايا المنجلية ، أثناء تحركها عبر الدم (داخل الشرايين) ، أن تعلق في الجدران ، مما يؤدي إلى انسداد تدفق الدم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بالعدوى وألم في الصدر وحالات صحية مزمنة أخرى.

من هو المعرض لخطر الإصابة بأمراض فقر الدم المنجلي؟

داء الكريّات المنجلية حالة وراثية يصاب بها الطفل أثناء ولادته. عادة ما يتم توريث داء الكريّات المنجلية عندما يتلقى الطفل جينين واحد من كل والد يرمز للهيموجلوبين غير الطبيعي، إذا كنت قلقًا بشأن الحالة وتريد معرفة العلامات التي قد تظهر عند التعامل مع هذه الحالة، فإليك ما تحتاج إلى معرفته.

أعراض مرض فقر الدم المنجلي

ابحث عن هذه الأعراض التحذيرية لمرض فقر الدم المنجلي (SCD):

تورم في اليدين والقدمين

هذه واحدة من أكثر علامات مرض فقر الدم المنجلي شيوعًا، بسبب انسداد تدفق الدم في اليدين والقدمين، يمكن أحيانًا ملاحظة تورم مصحوب بألم.

آلام الجسم أو تقلصات العضلات

يمكن ملاحظة تقلصات وأوجاع غير عادية في المرضى الذين يعانون من هذه الحالة، يحدث هذا عندما تقيد الخلايا المنجلية الشكل تدفق الدم المعتاد إلى مفاصل الصدر والبطن ومناطق أخرى من الجسم.

توقف النمو

يمكن أن يتسبب النقص الحاد في تعداد خلايا الدم الحمراء السليمة في توقف النمو، قد يؤدي أيضًا إلى إبطاء نمو الرضع والأطفال، مما يؤخر البلوغ أيضًا.

فقر دم

يمكن أن تسبب الخلايا المنجلية أيضًا فقر الدم، وهو اضطراب دم وراثي يتميز بتشوه خلايا الدم الحمراء، يمكن أن تؤدي هذه الحالة أيضًا إلى انسداد وألم وتلف الأعضاء.

ضعف المناعة

يمكن أن تتسبب الخلايا المنجلية أيضًا في تلف الطحال، مما قد يزيد من فرص إصابة الشخص بالعدوى.

صحة العين في خطر

بسبب انقطاع تدفق الدم المعتاد داخل الجسم ، يمكن أن تؤدي الخلايا المنجلية أيضًا إلى مشاكل في الرؤية، يمكن أن يؤدي تدفق الدم إلى تلف شبكية العين أيضًا.