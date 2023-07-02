شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فوائد وأضرار اللحم الضاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من طقوس الاحتفال بعيد الأضحي المبارك هى تناول اللحم الضاني، ولذا يستعرض الخليج 365 أضرار وفوائد تناولها وشروط تناولها، وذلك وفقًا لموقع "healthline". ما هى فوائد تناول لحم الضأن؟ - تعد اللحم الضاني مصدر جيد للبروتين، ولذا فهي تحافظ علي صحة الجسم، وتقوي أعصابة وتحد من التعرض لأي مضاعفات، كما انها مفيد للحوامل لأنها تساعد على نمو الجنين. - أكدت العديد من الدراسات أن تناول هذا النوع من اللحوم يساهم علي تقوية الجهاز المناعي، وتقليل فرص الإصابة والتعرض لأي مضاعفات به.

- تحتوي اللحوم الضاني علي نسبة عالية من الحديد، ولذا تعد خيارا غذائي رائع يساعدك في رفع مستوى الهيموجلوبين في الدم، ويقي من الإصابة بالأنيميا.

- مفيدة في الحفاظ علي صحة الأعصاب والعضلات، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من فيتامين بـ12، وعنصر الزنك، ولذا يمكنك تناولها للحصول علي أعصاب قوية.

هل الإسراف فى تناول اللحوم يسبب مشاكل صحية؟

وأشار التقرير، إلى أن الإسراف في تناول اللحوم الضاني قد تكون سبب في الإصابة بارتفاع نسبة كولسترول الدم، والدهون، ولذا عليك تناولها باعتدال، وضرورة إزالة الدهون بها، وتناول الخضراوات بجانبها، وأيضا تناول كميات وفيرة من الماء، وسلقاها أو شويها.