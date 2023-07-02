بيروت - نادين محمد - سواء كنت تبحثين عن إضافة تمارين القوة إلى روتينك الرياضي أو تفكرين عامة في ممارسة التمارين في المنزل، فإن تمارين المقاومة تحسّن قوة العضلات وتحمي مفاصلك من الإصابة. كما أنها خيار يمكن الوصول إليه نسبيًا ويمكن أن يساعدك في الوصول إلى أهداف خسارة الدهون وكذلك الحفاظ على المرونة والتوازن للجسم.

وفي الجميلة إليكِ كل ما تريدين معرفته عن ما هي تمارين المقاومة؟ وأهميتها للجسم.



ما هو تدريب المقاومة؟

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تدريبات المقاومة هي شكل من أشكال التمارين التي تهدف إلى زيادة القوة العضلية والقدرة على التحمل، وإنها تنطوي على تمرين العضلات باستخدام شكل من أشكال المقاومة، ويمكن أن تكون هذه المقاومة عبارة عن أوزان أو شرائط أو حتى وزن جسمك الذي يعمل ضد الجاذبية.

وعند القيام بتمارين المقاومة - والتي تسمى أحيانًا تمارين القوة أو تدريب الأثقال - يمكنك التركيز على نتائج محددة، مثل ثبات المفاصل، والتحمل العضلي، وزيادة حجم العضلات، والقوة.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يجب عليك القيام بأنشطة تقوية العضلات ذات الكثافة المتوسطة أو الشديدة، يومين أو أكثر في الأسبوع، ويجب أن تشمل هذه التمارين جميع مجموعات العضلات الرئيسية.

أما بالنسبة للأطفال ، يوصي مركز السيطرة على الأمراض بـ 3 ساعات من تدريب المقاومة أسبوعيًا.

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فوائد تمرين المقاومة

(مصدر الصورة freepik)

يهدف تمرين المقاومة إلى زيادة القوة العضلية والقدرة على التحمل، ولكن له أيضًا مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، وفيما يلي بعض الفوائد التي قد تواجهها من دمج تدريب المقاومة في روتين التمرين.



زيادة التمثيل الغذائي وتقليل الدهون في الجسم

إذا كان لديك هدف لفقدان الوزن، فقد يكون تدريب المقاومة مفيدًا، فلقد وجدت الدراسات أن تمارين المقاومة يمكن أن تساعد في زيادة التمثيل الغذائي لديك.

وفي الواقع، قدرت إحدى الدراسات أن 9 أشهر من تدريب المقاومة كانت كافية لزيادة معدل الأيض أثناء الراحة بشكل كبير.

وهذا يعني أنه يمكنك تغيير التمثيل الغذائي بشكل كبير في أقل من عام، عن طريق ممارسة تمارين المقاومة باستمرار، وتشير دراسات أخرى إلى أن تدريب المقاومة كان أكثر فعالية في تحسين التمثيل الغذائي لديك من التمارين الهوائية، ويمكن أن تكون هذه الحقيقة مفيدة بشكل خاص إذا كنت ترغب في تغيير روتينك وتجربة شيء جديد.



زيادة كثافة العظام وتحسين التوازن



يمكن أن تستفيد عظامك من تمارين المقاومة أيضًا، وأظهرت الدراسات أن ممارسة تمارين المقاومة باستمرار يمكن أن تحافظ على كتلة العظام وكثافتها أو تزيدها، وبالإضافة إلى ذلك ،يمكن أن يساعد تدريب المقاومة في تحسين التوازن وهذا مهم بشكل خاص مع تقدمك في العمر.

تحسين الصحة العقلية

صحتك الجسدية ليست السبب الوحيد لبدء التمرين، وغالبًا ما يوصي مقدمو الرعاية الصحية بممارسة التمارين لتحسين الصحة العقلية أيضًا، وتعد صحتك العقلية والعاطفية أمرًا حيويًا لجودة حياتك وتجربتك اليومية.

كما يمكن أن يساعد تدريب المقاومة أيضًا في تخفيف الشعور العام بالقلق والقلق، هذا يعني أنه حتى القيام بقدر ضئيل من تدريبات المقاومة باستمرار لا يمكن أن يحسن صحتك العقلية والعاطفية فحسب، بل يمكن أن يعمل أيضًا كمزيل للضغط.

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بناء كتلة العضلات

بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يكون هدفهم من تدريب المقاومة هو بناء كتلة عضلية، وتُعرف هذه العملية أيضًا باسم تضخم العضلات، وهذا الهدف ليس فقط للأشخاص الذين يرغبون في بناء العضلات ولكن أيضًا لكبار السن الذين يرغبون في تقليل فقدان العضلات، المعروف أيضًا باسم ضمور العضلات.

تحسين قوة العضلات والقدرة على التحمل

إن تحسين قوة عضلاتك وتحملها ليس مجرد استعراض، بل يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة عضلاتك وتحسين نوعية حياتك، وتعد قوة العضلات والقدرة على التحمل أمرًا مهمًا في حياتك اليومية، خاصة مع تقدمك في العمر.

ويمكن أن تساعد تمارين المقاومة عضلاتك في الحفاظ على صحتها ووظيفتها، فعلى سبيل المثال، تساعدك عضلاتك على أداء مهام صغيرة ، مثل رفع الأشياء ، وفتح الحاويات، أو حتى ممارسة النشاط لساعات أطول.

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المصدر:verywellfit