شكرا لقرائتكم خبر عن لو ابنك بيعاني من صعوبات التعلم.. 5 نصائح للمساعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثناء البحث عن طرق لمساعدة الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم، تذكر أنك تبحث عن طرق لمساعدتهم على مساعدة أنفسهم، وظيفتك كوالد ليست "علاج" إعاقة التعلم، ولكن لمنح طفلك الأدوات الاجتماعية والعاطفية التي يحتاجها للتعامل مع التحديات، على المدى الطويل، يمكن لمواجهة التحدي والتغلب عليه مثل إعاقة التعلم أن يساعد طفلك على النمو بشكل أقوى وأكثر مرونة، وفقًا لما نشره موقع healthifyme

تذكر دائمًا أن الطريقة التي تتصرف بها وتستجيب للتحديات لها تأثير كبير على طفلك. لن يحل الموقف الجيد المشكلات المرتبطة بإعاقة التعلم، ولكنه يمكن أن يمنح طفلك الأمل والثقة في أن الأشياء يمكن أن تتحسن وأنهم سينجحون في النهاية.

النصائح

1 - إبقاء الأمور في نصابها

لا يمكن التغلب على إعاقة التعلم. ذكر نفسك أن كل شخص يواجه عقبات. الأمر متروك لك بصفتك أحد الوالدين لتعليم طفلك كيفية التعامل مع تلك العقبات دون الشعور بالإحباط أو الإرهاق. لا تدع الاختبارات والبيروقراطية المدرسية والأعمال الورقية التي لا نهاية لها تشتت انتباهك عما هو مهم حقًا وهو إعطاء طفلك الكثير من الدعم العاطفي والمعنوي.

2 - كن خبيرًا خاصًا لنفسك

قم بأبحاثك الخاصة وواكب التطورات الجديدة في تعلم برامج الإعاقة ، والعلاجات ، والتقنيات التعليمية. قد تميل إلى النظر إلى الآخرين - المعلمين والمعالجين والأطباء - للحصول على حلول ، خاصة في البداية. لكنك أنت الخبير الأول في شؤون طفلك، لذا تولى المسئولية عندما يتعلق الأمر بالعثور على الأدوات التي يحتاجونها للتعلم.

3 - دافع عن طفلك

قد تضطر إلى التحدث مرارًا وتكرارًا للحصول على مساعدة خاصة لطفلك. احتضن دورك كوالد استباقي واعمل على مهارات الاتصال الخاصة بك. قد يكون الأمر محبطًا في بعض الأحيان ، ولكن بالحفاظ على هدوئك ومعقولية ، ومع ذلك حازمًا، يمكنك إحداث فرق كبير لطفلك.

4 - تذكر أن تأثيرك يفوق كل الآخرين

سوف يتبع طفلك قيادتك، إذا كنت تتعامل مع تحديات التعلم بالتفاؤل والعمل الجاد وروح الدعابة ، فمن المرجح أن يتبنى طفلك وجهة نظرك - أو على الأقل يرى التحديات على أنها مطب في السرعة ، وليس حاجزًا على الطريق. ركز طاقتك على تعلم ما يصلح لطفلك وتنفيذه بأفضل طريقة ممكنة.

5 - ركز على نقاط القوة وليس نقاط الضعف فقط

لم يتم تعريف طفلك من خلال إعاقة التعلم لديه. تمثل إعاقة التعلم إحدى نقاط الضعف ، ولكن هناك العديد من نقاط القوة. ركز على مواهب طفلك ومواهبه. يجب ألا تدور حياة طفلك - والجدول الزمني - حول صعوبات التعلم. قم بتغذية الأنشطة حيث يتفوقون، وخصص لهم الكثير من الوقت.