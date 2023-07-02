شكرا لقرائتكم خبر عن الشيكولاتة الداكنة تطيل عمرك وتمنع الإصابة بأمراض القلب والسكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للشوكولاتة الداكنة أن تزيد من طول العمر - وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Express.

وقال الموقع، إنه يمكن للشوكولاتة الداكنة الغنية بمواد الكاكاو الصلبة أن تزيد من طول العمر عن طريق درء أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، وفقًا لأحد الخبراء، تتميز الشوكولاتة الداكنة بنكهة غنية.

قال روهيني باجيكال، أخصائي التغذية وأخصائي طب نمط الحياة المعتمد من مجلس إدارة أخصائي الصحة النباتية: إن "الفلافانول، يوجد في العديد من الأطعمة ولكنها متوفرة بكثرة في الكاكاو الخام، والذي يستخدم لصنع الشوكولاتة.

الكاكاو مصدر ممتاز للماغنيسيوم والحديد والنحاس والمنجنيز ومضادات الأكسدة التي تقلل من تلف الخلايا، توفر حصة واحدة من مسحوق الكاكاو مضادات أكسدة فلافونويد أكثر مما يستهلكه معظم الأمريكيين في يوم كامل من خلال نظامهم الغذائي المعتاد.

وقال الموقع، إنه كلما ارتفعت نسبة الكاكاو، زادت المركبات النشطة الموجودة لتوفير فوائد صحية للمستهلك، هذا يعني أنه للحصول على الفوائد الوفيرة يجب أن تصل إلى الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من مواد الكاكاو الصلبة.

أوضح الخبير أنك يجب ان تشترى الشيكولاتة التي تحتوى على 70 إلى 90 %.من الكاكاو الخام، علاوة على ذلك، فإن الاستمتاع بهذه الوجبة الخفيفة اللذيذة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري .

وأضاف باجيكال: "تظهر الدراسات المدى أيضًا أن تناول الفلافانول يمكن أن يحسن حساسية الأنسولين مما قد يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، حيث إن هناك ارتباط كبير بين استهلاك الكاكاو وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والخرف ومرض السكري من النوع 2 والوفيات الإجمالية، يُفترض أن هذا يرجع إلى الطبيعة الوقائية لمضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو، ومع ذلك، هناك حاجة بالتأكيد إلى دراسات أكبر.