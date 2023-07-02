شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض فقدان الشهية العصبى وعلامات الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان الشهية العصبي هو اضطراب في الأكل يتسم بفقدان الوزن وصعوبات في الحفاظ على وزن مناسب للطول والعمر وتشوه صورة الجسد عند العديد من الأشخاص، ويقيد الأشخاص المصابون بفقدان الشهية عمومًا عدد السعرات الحرارية وأنواع الطعام الذي يتناولونه، كما قد يتخلصون من الأكل الذى تناولونه من خلال القيء، في هذا التقرير نتعرف على أعراض فقدان الشهية العصبى، بحسب موقع " nationaleatingdisorders".

علامات التحذير وأعراض فقدان الشهية العصبي أولاً: الأعراض النفسية والسلوكية

-فقدان الوزن بشكل كبير

-ارتداء طبقات لإخفاء فقدان الوزن

- التفكير المفرط بالوزن والطعام والسعرات الحرارية وجرامات الدهون واتباع نظام غذائي

- رفض تناول أطعمة معينة والقيود المفروضة على فئات كاملة من الطعام (على سبيل المثال الكربوهيدرات والدهون)

-يدلي بتعليقات متكررة حول الشعور بـ "الدهون" أو زيادة الوزن على الرغم من فقدان الوزن

-يشكو من الإمساك وآلام البطن وعدم تحمل البرد والخمول و / أو الطاقة الزائدة

-نفي الشعور بالجوع

-طقوس الطعام (على سبيل المثال ، تناول الأطعمة بأوامر معينة ، والمضغ المفرط ، وإعادة ترتيب الطعام على طبق)

-اختلاق الأعذار باستمرار لتجنب أوقات الوجبات

- الحاجة إلى "حرق" السعرات الحرارية التي يتم تناولها

-نظام تمرين مفرط وصارم - على الرغم من الطقس أو التعب أو المرض أو الإصابة

-الانسحاب من الأصدقاء والأنشطة المعتادة ويصبح أكثر عزلة وانسحابًا

- القلق بشأن تناول الطعام في الأماكن العامة

-يقاوم أو لا يستطيع الحفاظ على وزن مناسب لسنه وطوله وبنيته

-خوف شديد من زيادة الوزن أو "السمنة" ، على الرغم من نقص الوزن

- اضطراب في وزن الجسم أو شكله ، أو تأثير غير مبرر للوزن أو الشكل على التقييم الذاتي ، أو إنكار خطورة انخفاض وزن الجسم

ثانيا: الأعراض الجسدية

تقلصات في المعدة ، شكاوى أخرى غير محددة في الجهاز الهضمي (الإمساك ، ارتداد الحمض ، إلخ)

صعوبات في التركيز

النتائج المعملية غير الطبيعية (فقر الدم ، انخفاض مستويات الهرمون والغدة الدرقية ، انخفاض البوتاسيوم ، انخفاض عدد خلايا الدم ، بطء معدل ضربات القلب)

-الدوخة

الإغماء

الشعور بالبرد طوال الوقت

مشاكل النوم

عدم انتظام الدورة الشهرية - انقطاع الطمث

مشاكل الأسنان ، مثل تآكل المينا ، والتجاويف ، وحساسية الأسنان

جلد جاف

الأظافر الجافة والهشة

تورم حول منطقة الغدد اللعابية

شعر ناعم على الجسم (زغب)

ترقق شعر الرأس وجفاف وهشاشة الشعر

تسوس الأسنان أو تغير لونها بسبب القيء

ضعف العضلات

برودة في اليدين والقدمين أو تورم في القدمين

ضعف التئام الجروح

ضعف وظائف المناعة

يُحرم الجسم من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها ليعمل بشكل طبيعي. وبالتالي ، يضطر الجسم إلى إبطاء جميع عملياته للحفاظ على الطاقة ، مما يؤدي إلى عواقب طبية خطيرة.