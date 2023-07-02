شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض نقص أوميجا 3 في جسمك.. منها ضعف التركيز والذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقص أوميجا 3 من المشاكل الصحية الشائعة التي تصيب الكثير من الأشخاص دون أن يدركوا، وأوميجا 3 له دور مهم في صحتك بشكل عام، حيث يؤدى نقصه إلى مجموعة من الأعراض الشائعة نتعرف عليها في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أعراض نقص أوميجا 3 في جسمك ضعف وفقدان الذاكرة

الأحماض الدهنية أوميجا 3 مفيدة لصحة الدماغ والوظيفة الإدراكية، وقد تنجم مشاكل الذاكرة، أو صعوبة التركيز ، أو تدهور القدرة المعرفية العامة عن نقص أوميجا 3.

تقلبات المزاج والاكتئاب

تساعد الأحماض الدهنية أوميجا 3 الدماغ على إنتاج الناقلات العصبية التي تتحكم في الحالة المزاجية. قد تساهم مستويات أوميجا 3 غير الكافية في تقلب المزاج أو التعاسة أو زيادة فرصة الإصابة بالاكتئاب.

التهاب المفاصل وتيبسها

الأحماض الدهنية أوميجا 3 لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل التهاب المفاصل وتحسين أعراض التهاب المفاصل. يمكن أن يسبب العجز انزعاجًا في المفاصل ، وتيبسًا ، وانخفاضًا في الحركة.

التعب وانخفاض مستويات الطاقة

الأحماض الدهنية أوميجا 3 لها وظيفة في توليد الطاقة ويمكن أن تساعد في النشاط بشكل عام. قد يؤدي نقص أحماض أوميجا 3 الدهنية إلى الإرهاق أو ضعف الطاقة أو الشعور العام بالخمول.

ضعف صحة العين

الأحماض الدهنية أوميجا 3 ضرورية لوظيفة العين الجيدة والرؤية يمكن أن تسبب مستويات الأحماض الدهنية غير الكافية أوميجا 3 جفاف العين ، ومشاكل بصرية ، وزيادة خطر الإصابة بالتنكس البقعي بسبب التقدم في السن.

القابلية للعدوى

تحتوي أوميجا 3 على خصائص مضادة للالتهابات ومعززة للمناعة والتي تساعد الجسم على الدفاع ضد الالتهابات. قد يضعف العجز جهاز المناعة لديك ، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض.

ضعف وظيفة القلب والأوعية الدموية

ثبت أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 تفيد صحة القلب من خلال تقليل عمليات الالتهاب ، وخفض مستويات الدهون الثلاثية ، وزيادة أداء القلب والأوعية الدموية بشكل عام. قد يؤدي النقص إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب.

ماذا يجب ان تفعل؟

هذه الأعراض قد تكون ناجمة أيضًا عن مشاكل طبية أخرى، إذا كنت تشك في وجود نقص في أوميجا 3 ، فاطلب المشورة من خبير رعاية صحية لضمان التشخيص الدقيق والعلاج المناسب.