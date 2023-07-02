شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر شرب القهوة يؤثر على صحة الثدى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد حجم الثدي على مجموعة من العوامل وتلعب الجينات والهرمونات دورًا مهمًا، بالإضافة إلى العمر والوزن، لكن هل يمكن للنظام الغذائي أن يؤثر على الحجم أيضًا؟ علماء سويديون توصلوا إلى نتيجة مذهلة من خلال دراسة حديثة، نقلاً عن صحيفة thelocal.se، وأوضحت الباحثة في علم الأورام التجريبي بجامعة لوند في السويد، هيلينا جيرنستروم أن شرب القهوة يمكن أن يكون له تأثير كبير على حجم الثدي.

تمكنت الباحثة وفريقها من خلال هذه الدراسة من إظهار أن النساء اللواتي يشربن القهوة كان لديهن أثداء أصغر من النساء المشاركات في الدراسة واللواتي يتجنبن شرب القهوة أو لا يشربنها كلياً.

تطوعت ما مجموعه 269 امرأة سويدية ينحدرن من أسر معرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي للمشاركة في الدراسة التي أجريت ما بين عامي 1996 و 2006. ونُشرت نتائجها في المجلة البريطانية للسرطان عام 2008.

-جين مسئول عن حجم الصدر

تميل النساء اللواتي يشربن ثلاثة أكواب أو أكثر من القهوة بشكل يومي إلى أن يكون حجم أثدائهن أصغر مقارنة بالنساء اللائي يشربن القهوة من حين لآخر أو لا يشربنها على الإطلاق، كما تبين أن النساء الحاملات للجين CYP1A2، حجم أثدائهن أصغر. في المقابل لم تظهر العوامل الأخرى مثل العمر والوزن وعادات التدخين أي تأثير على حجم الثدي.

وجد الباحثون أن النساء الحاملات للجين CYP1A2، لم يكن حجم أثدائهن أصغر فحسب، بل انخفض أيضاً خطر الإصابة بسرطان الثدي لديهم. "النساء الحاملات لأحد الأنوع من هذه الجينات، واللائي شربن ثلاثة أكواب من القهوة على الأقل يومياً، كن أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي من النساء الغير حاملات للجين و اللائي شربن نفس القدر من القهوة. كما أن الثلثين فقط من النساء هن من كن عرضة للإصابة بالسرطان عن باقي النساء الأخريات".