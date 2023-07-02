شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال.. بعض الأطعمة السيئة لهرمون التستوستيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التستوستيرون هو هرمون الذكورة الأساسي ويلعب دورًا حاسمًا في جوانب مختلفة من صحة الرجال ، بما في ذلك تطوير الأعضاء التناسلية الذكرية والخصائص الجنسية الثانوية وتنظيم الدافع الجنسي.

يلعب التستوستيرون أيضًا دورًا في الحفاظ على كتلة العضلات وكثافة العظام وإنتاج خلايا الدم الحمراء والرفاهية العامة لدى الرجال، في هذه المقالة ، سنناقش كيف يؤثر النظام الغذائي على هرمون التستوستيرون لدى الرجال والأطعمة التي يجب تجنبها للحفاظ على مستويات صحية.

دور النظام الغذائي في إنتاج الهرمونات والخصوبة

وفقًا لموقع "OnlyMyHealth"، يمكن أن يؤثر النظام الغذائي على إنتاج الهرمونات وإفرازها بعدة طرق" ، مضيفًا "ليس فقط تكوين النظام الغذائي، ولكن أيضًا قوامه وكميته ومدته يؤثر على الصحة الإنجابية".

ارتبطت الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون غير المشبعة والحبوب الكاملة والخضروات والأسماك بتحسين الخصوبة لدى كل من النساء والرجال، في الواقع ، وجدت دراسة نُشرت في المجلة الآسيوية لطب الذكورة أن تناول الأحماض الدهنية غير المشبعة كان مرتبطًا بانخفاض التستوستيرون الكلي وحساب تركيزات التستوستيرون الحرة.

هناك أدلة غير متسقة على دور منتجات الألبان والكحول والكافيين في التكاثر، ومع ذلك، في دراسة صغيرة، ارتبطت منتجات الألبان كاملة الدسم بانخفاض خطر الإصابة بالعقم، بينما ارتبطت منتجات الألبان قليلة الدسم بمخاطر أعلى ".

بالإضافة إلى ذلك ، بالإضافة إلى تناول أطعمة معينة ، وفقًا للطبيب ، فإن السمنة في حد ذاتها عامل خطر للعقم لدى كل من النساء والرجال ، في حين أن النساء اللائي يعانين من نقص الوزن معرضات أيضًا لخطر الإصابة بضعف الخصوبة.

"بشكل روتيني، نوصي بـ 400 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا للنساء اللائي يحاولن الحمل لمنع عيوب الأنبوب العصبي عند الأطفال. نوصي أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية (زيت السمك) ومكملات فيتامين د لحمل صحي "، قال الطبيب.

الأطعمة التي تعتبر ضارة لهرمون التستوستيرون لدى الرجال

هناك علاقة ثنائية الاتجاه بين التمثيل الغذائي للطعام ومستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

"الاستهلاك العالي للنظام الغذائي على النمط الغربي والذي يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات المكررة الموجودة في الخبز الأبيض والحلويات والمعجنات والمشروبات الغازية المحلاة والوجبات السريعة والأطعمة المقلية والغنية بالدهون غير الصحية والاستهلاك العالي لمنتجات الألبان وتناول الطعام بالخارج.

وأوضحت أن قلة تناول الأطعمة المصنوعة منزليًا والمكرونة والخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن تؤدي جميعها إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.

توصي باتباع نظام غذائي غني بالبروتينات الخالية من الدهون (دواجن منزوعة الجلد والمأكولات البحرية) والبيض والفواكه والخضروات الملونة (التوت والخضروات الورقية والجزر والبروكلي) والبقوليات (الفاصوليا والعدس والحمص) والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة (الشوفان والأرز البني وحبوب القمح الكاملة والخبز).

عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على مستويات هرمون التستوستيرون

يمكن أن تتأثر مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال أيضًا بعوامل أخرى. وتشمل هذه: