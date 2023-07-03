تعرف على أعراض الفيروس المخلوى التنفسى

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القاهرة - سامية سيد - فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) هو فيروس تنفسي شائع يصيب الأنف والحلق والرئتين وممرات التنفس وينتشر الفيروس المخلوي التنفسي من خلال ملامسة قطرات الجهاز التنفسي (السعال أو العطس أو التقبيل) من شخص مصاب أو لمس الأسطح الملوثة بالفيروس ثم لمس عينيك أو أنفك أو فمك ويمكن للفيروس المخلوي البقاء على قيد الحياة لعدة ساعات على الأسطح الصلبة مثل الطاولات.

وبحسب موقع "National Foundation for Infectious Diseases" يعيش الفيروس عادة على الأسطح الرخوة مثل الأنسجة واليدين لفترات زمنية أقصر.

ينتشر الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) على نطاق واسع لدرجة أن جميع الأطفال تقريبًا سيصابون بعدوى الفيروس المخلوي التنفسي بحلول عيد ميلادهم الثاني.

يمكن أن يكون الفيروس المخلوي التنفسي خطيرًا، ويمكن أن يؤدي إلى مرض شديد بين الأطفال وكبار السن.

في حين أن مجموعات معينة بما في ذلك الأطفال المبتسرين والصغار جدًا (6 أشهر)، والأفراد الذين يعانون من أمراض القلب أو الرئة المزمنة، والأفراد الذين يعانون من نقص المناعة، وكبار السن (65+)، معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، فإن احتمال حدوث مضاعفات خطيرة يمثل مصدر قلق لجميع الفئات العمرية.

أعراض الفيروس المخلوى

مثل فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى مثل الأنفلونزا (الأنفلونزا) أو كورونا عادة ما تشمل أعراض عدوى الفيروس المخلوى سيلان الأنف والسعال والعطس والحمى وانخفاض الشهية والصفير.

وتظهر الأعراض عادة على مراحل؛ عند الأطفال الصغار جدًا قد تكون الأعراض الوحيدة هي التهيج ونقص النشاط وصعوبة التنفس.

وتظهر الأعراض عادةً على المصابين بفيروس RSV في غضون 4 إلى 6 أيام بعد الإصابة، وقد يعاني البالغون الأصحاء المصابون بفيروس RSV من أعراض قليلة ولكن لا يزال بإمكانهم نقل الفيروس للآخرين.

عادة ما يكون الأفراد المصابون بفيروس المخلوى معديين لمدة 3 إلى 8 أيام ويستغرق التعافي عادة من أسبوع إلى أسبوعين.

ومع ذلك يمكن لبعض الأطفال، الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، الاستمرار في نشر الفيروس حتى بعد توقف ظهور الأعراض لديهم، لمدة تصل إلى 4 أسابيع.