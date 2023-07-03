هل الغذاء العضوي أكثر صحة؟

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القاهرة - سامية سيد - يشير مصطلح "عضوي" إلى طريقة زراعة المنتجات الزراعية ومعالجتها، في حين أن اللوائح تختلف من بلد إلى آخر، في الولايات المتحدة، يجب زراعة المحاصيل العضوية دون استخدام مبيدات الأعشاب الاصطناعية، ومبيدات الآفات، والأسمدة، أو جينات الهندسة الحيوية (الكائنات المعدلة وراثيًا). ويجب تربية الماشية العضوية التي يتم تربيتها من أجل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان في ظروف معيشية تتلاءم مع سلوكياتهم الطبيعية (مثل القدرة على الرعي في المراعي) وتغذية الأعلاف العضوية والأعلاف. وقد لا يتم إعطاؤهم المضادات الحيوية أو هرمونات النمو أو أي منتجات حيوانية، وفقا لما نشره موقع helpguide

فوائد الغذاء العضوي

ويمكن أن يكون للطريقة التي ينمو بها طعامك أو تربى تأثيرًا كبيرًا على صحتك العقلية والعاطفية وكذلك على البيئة. غالبًا ما تحتوي الأطعمة العضوية على مغذيات مفيدة ، مثل مضادات الأكسدة ، مقارنة بنظيراتها التقليدية ، وقد يجد الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الأطعمة أو المواد الكيميائية أو المواد الحافظة أن أعراضهم تقل أو تختفي عندما يأكلون الأطعمة العضوية فقط.

وتحتوي المنتجات العضوية على عدد أقل من مبيدات الآفات. تستخدم المواد الكيميائية مثل مبيدات الفطريات الاصطناعية ومبيدات الأعشاب ومبيدات الحشرات على نطاق واسع في الزراعة التقليدية وتبقى المخلفات على (وفي) الطعام الذي نتناوله.

وغالبًا ما يكون الطعام العضوي طازجًا لأنه لا يحتوي على مواد حافظة تجعله يدوم لفترة أطول. يتم إنتاج المنتجات العضوية أحيانًا (ولكن ليس دائمًا ، لذا راقب من أين تأتي) في مزارع أصغر بالقرب من مكان بيعها.

وتميل الزراعة العضوية إلى أن تكون أفضل للبيئة. قد تقلل ممارسات الزراعة العضوية من التلوث ، وتحافظ على المياه ، وتقلل من تآكل التربة ، وتزيد من خصوبة التربة ، وتستهلك طاقة أقل. تعتبر الزراعة بدون مبيدات الآفات الاصطناعية أفضل أيضًا للطيور والحيوانات القريبة وكذلك الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المزارع.

ولا يتم إعطاء المضادات الحيوية أو هرمونات النمو أو المنتجات الثانوية الحيوانية التي يتم تغذيتها للحيوانات التي يتم تربيتها عضويًا. تزيد تغذية المنتجات الثانوية للحيوانات من خطر الإصابة بمرض جنون البقر (BSE) ويمكن أن يؤدي استخدام المضادات الحيوية إلى خلق سلالات من البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية. تميل الحيوانات التي يتم تربيتها عضويًا إلى منحها مساحة أكبر للتنقل والوصول إلى الهواء الطلق ، مما يساعد على الحفاظ عليها بصحة جيدة.

ويمكن أن تكون اللحوم والحليب العضويان أكثر ثراءً في بعض العناصر الغذائية. تظهر نتائج دراسة أوروبية عام 2016 أن مستويات بعض العناصر الغذائية ، بما في ذلك أحماض أوميغا 3 الدهنية ، كانت أعلى بنسبة تصل إلى 50% في اللحوم العضوية والحليب مقارنة بالإصدارات التقليدية المرتفعة.