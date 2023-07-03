شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأشعة على المخ قد تتنبأ بالضعف الإدراكي لمرضى الشلل الرعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في دراسة رائدة نُشرت في مجلة Neurology تم اكتشاف أن موجات الدماغ قد تحمل مفتاح التنبؤ بالضعف الإدراكي لدى الأفراد المصابين بمرض باركنسون.

وتسلط الدراسة الضوء على إمكانية استخدام تخطيط كهربية الدماغ (EEG) لتحديد العلامات المبكرة للتدهور المعرفي لدى مرضى باركنسون.

قام فريق البحث بتحليل بيانات مخطط كهربية الدماغ من مجموعة كبيرة من مرضى باركنسون ، ومراقبة أنماط موجات الدماغ خلال المهام الإدراكية المختلفة، وكشفت النتائج عن تغييرات مميزة في ترددات موجات الدماغ المحددة ، مما يشير إلى وجود علاقة قوية مع ضعف الإدراك.

من خلال فحص هذه الأنماط المتميزة ، تمكن العلماء من التنبؤ بدقة ملحوظة بالمرضى الذين من المرجح أن يتعرضوا لتدهور معرفي في المستقبل. يمهد هذا الاختراق الطريق لتطوير التدخلات والعلاجات المستهدفة التي يمكن أن تؤخر أو تمنع ضعف الإدراك في مرض باركنسون.

مرض الشلل الرعاش

إن الآثار المترتبة على هذا البحث كبيرة، حيث أن الضعف الإدراكي هو عرض شائع ومزعج في مرض باركنسون، ويؤثر على نوعية حياة المرضى ومقدمي الرعاية لهم. يمكن أن يمكّن التعرف المبكر على التدهور المعرفي المتخصصين في الرعاية الصحية من تقديم الدعم المناسب وتنفيذ الاستراتيجيات لإدارة الحالة بشكل فعال.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث ودراسات التحقق من الصحة لتحسين نماذج التنبؤ المستندة إلى EEG واستكشاف تطبيقها في البيئات السريرية. ومع ذلك، تمثل هذه الدراسة خطوة واعدة إلى الأمام في السعي لتحسين تشخيص وعلاج الضعف الإدراكي في مرض باركنسون، ما يجلب الأمل لملايين الأفراد في جميع أنحاء العالم.