شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائي يجب اتباعه لمرضى السكرى أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا في إدارة سكري الحمل، ومن المهم الحفاظ على نظام غذائي متوازن وصحي للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

وفقًا لمجلة الصحة الأسرية والإنجابية، فإن العلاج الرئيسي لسكري الحمل هو التحكم في النظام الغذائي، والعقبة الرئيسية أمام تقديم المشورة والمعاملة للمريض أثناء الحمل هي زيادة الوزن والسمنة.

نصائح غذائية يجب اتباعها خضراوات غير نشوية

نصح الدكتور طيال بتضمين أربع حصص من الخضار غير النشوية الخضراء والصفراء في نظامك الغذائي اليومي، وتشمل هذه السبانخ والفلفل والخس والبروكلي والجزر والفاصوليا والخضروات غير النشوية منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالمغذيات ، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للتحكم في مستويات السكر في الدم.

فواكه طازجة

قال الدكتور طيال إنه يستهلك 2-4 حصص من الفاكهة الموسمية يوميًا، مثل الموز والتفاح والبرتقال والكيوي، ومع ذلك، من المهم تجنب عصائر الفاكهة لأنها تفتقر إلى الألياف ويمكن أن تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، اختر الفواكه الكاملة بدلاً من ذلك.

تجنب الدقيق المكرر والسكر

يجب تجنب الدقيق المكرر والسكر، لأنهما يحتويان على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفعًا، مما يعني أنهما يسببان ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، بدلاً من ذلك، ركز على الكربوهيدرات المعقدة مثل القمح والدخن والبقول والأرز البني والشوفان والبازلاء، توفر طاقة مستدامة وخيارات صحية.

الاعتدال في منتجات الألبان

يجب تناول منتجات الألبان، مثل اللبن الرائب والجبن باعتدال، يجب عليك اختيار أنواع قليلة الدسم أو منزوعة الدسم لتقليل تناول الدهون المشبعة، توفر منتجات الألبان الكالسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، ولكن التحكم في حصتها أمر مهم.

كمية كافية من البروتين

اهدف إلى تناول 50-75 جرامًا من البروتين يوميًا ، والذي يمكن الحصول عليه من مصادر مثل الفول والبيض والدجاج والأسماك (الجبن القريش)، يساعد البروتين على استقرار مستويات السكر في الدم ويدعم نمو الطفل وتطوره.

الدهون الصحية

إنه يجب عليك دمج الدهون الصحية التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تعد مفيدة لنمو الطفل. تشمل المصادر الجيدة الجوز واللوز والفول السوداني وبذور الكتان وبذور اليقطين والزيوت ، مثل زيت الفول السوداني وزيت السمسم وزيت الزيتون. ومع ذلك ، عليك تجنب تناول الدهون المتحولة والدهون المشبعة.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمر بالغ الأهمية في إدارة سكري الحمل، تساعد ممارسة النشاط البدني على التحكم في مستويات السكر في الدم وتعزيز الصحة العامة أثناء الحمل.