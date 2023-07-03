شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حصوات الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصوات الكلى عبارة عن بلورات صلبة تتكون من الأملاح في البول، ويطلق عليهم أحيانًا اسم الحصوات الكلوية ويمكن أن تمنع حصوات الكلى تدفق البول وتسبب العدوى أو تلف الكلى أو حتى الفشل الكلوي، ويمكن أن تختلف في الحجم والموقع.

يمكن أن تؤدي حصوات الكلى إلى منع تدفق البول، ما قد يؤدي إلى تلف الكلى وأحيانًا أمراض الكلى.

وضمن سلسلة موضوعات س ود نقدم كل ما تريد معرفته عن حصوات الكلى وفقا لما ذكره موقع betterhealth

هناك 4 أنواع رئيسية من حصوات الكلى

-الكالسيوم - تتكون الحصوات الأكثر شيوعًا عندما يتحد الكالسيوم مع معادن أخرى مثل الأكسالات أو الفوسفات

-ستروفيت - تحدث حصوات ستروفيت بسبب التهابات المسالك البولية (UTI's) ويمكن أن تكون كبيرة جدًا

-حمض اليوريك - غالبًا ما تحدث حصوات حمض اليوريك عن طريق تناول كميات كبيرة جدًا من الأطعمة البروتينية وغالبًا ما تكون أكثر نعومة من الأنواع الأخرى من الحصوات. قد يؤدي تناول الكثير من الأسماك والمحار واللحوم - خاصة لحوم الأعضاء إلى زيادة حمض البوليك في البول

-حصوات السيستين - حصوات السيستين هي حالة وراثية نادرة حيث يمكن أن يتراكم بروتين السيستين في البول ويشكل حصوات.

س: ما هي أسباب حصوات الكلى؟

يمكن أن تتكون حصوات الكلى عندما تكون مواد مثل الكالسيوم أو الأوكسالات أو السيستين أو حمض البوليك في مستويات عالية في البول ، على الرغم من أن الحصوات يمكن أن تتشكل حتى لو كانت هذه المواد الكيميائية في المستويات الطبيعية.

يمكن للأدوية المستخدمة في علاج بعض الحالات الطبية مثل أمراض الكلى أو السرطان أو فيروس نقص المناعة البشرية أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

يصاب عدد قليل من الأشخاص بحصوات الكلى بسبب بعض الحالات الطبية التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكالسيوم أو الأكسالات أو السيستين أو حمض البوليك في الجسم.

س:أعراض حصى الكلى؟

لا تظهر أعراض على العديد من الأشخاص المصابين بحصوات الكلى ومع ذلك ، تظهر الأعراض على بعض الأشخاص، والتي قد تشمل:

-ألم في الظهر ( يعرف أيضًا باسم "المغص الكلوي") - عادة ما يكون أسفل الضلوع مباشرة من جانب واحد ، ينتشر إلى الأمام وأحيانًا باتجاه الفخذ قد يكون الألم شديدًا بما يكفي للتسبب في الغثيان والقيء

-دم في البول

-بول عكر أو كريه الرائحة

-الرعشات والتعرق والحمى إذا أصيب البول بالعدوى

-حصوات صغيرة ، مثل الحصى ، تخرج في البول ، وغالبًا ما تسببها حصوات حمض البوليك

-شعور بالحاجة إلى التبول ، بسبب وجود حصوة في مخرج المثانة.

س:كيف يتم الكشف عن حصوات الكلى؟

تم العثور على العديد من الحجارة عن طريق الصدفة أثناء اختبارات الحالات الأخرى.

س:علاج حصوات الكلى؟

يمكن علاج معظم حصوات الكلى بدون جراحة سوف تمر معظم الحجارة من تلقاء نفسها في غضون ثلاثة إلى ستة أسابيع، في هذه الحالة ، العلاج الوحيد المطلوب هو تخفيف الآلام ومع ذلك ، يمكن أن يكون الألم شديدًا لدرجة أنه قد يلزم دخول المستشفى وأدوية قوية جدًا لتسكين الآلام، ابحث دائمًا عن رعاية طبية فورية إذا كنت تعاني من ألم شديد.

لا تسبب الحصوات الصغيرة في الكلى مشاكل في العادة ، لذلك لا داعي لإزالتها الطبيب المتخصص في علاج حصوات الكلى هو أفضل من ينصحك بالعلاج.

إذا لم تمر الحصاة وتمنع تدفق البول أو تسببت في نزيف أو عدوى ، فقد تحتاج إلى إزالتها قللت التقنيات الجراحية الجديدة من وقت الإقامة في المستشفى إلى أقل من 48 ساعة تشمل العلاجات:

-تفتيت الحصى بموجة الصدمة خارج الجسم (ESWL) - تُستخدم الموجات فوق الصوتية لكسر حصوات الكلى إلى قطع أصغر ، والتي يمكن أن تنتقل مع البول. يستخدم ESWL للحجارة التي يقل حجمها عن 2 سم

-حصى الكلية عن طريق الجلد للحصى التي يزيد حجمها عن 2 سم. يتم إجراء شق صغير في ظهرك ، ثم يتم استخدام أداة خاصة لإزالة حصوات الكلى

-إزالة المنظار يتم إدخال أداة تسمى المنظار في مجرى البول ، وتمريرها إلى المثانة ثم إلى مكان وجود الحجر. يسمح للطبيب بإزالة الحجر أو تفتيته حتى تتمكن من تمريره بسهولة أكبر

-الجراحة - إذا لم تكن أي من هذه الطرق مناسبة ، فقد يلزم إزالة الحجر باستخدام الجراحة التقليدية. سيتطلب ذلك قطعًا في ظهرك للوصول إلى الكلية والحالب لإزالة الحصوة.

س: ما هي مضاعفات حصوات الكلى؟

يمكن أن يتراوح حجم حصوات الكلى من حبة الرمل إلى حبة اللؤلؤ أو حتى أكبر يمكن أن تكون ناعمة أو خشنة ، وعادة ما تكون صفراء أو بنية اللون قد تتعثر حصاة كبيرة في الجهاز البولي هذا يمكن أن يمنع تدفق البول وقد يسبب ألمًا شديدًا.

يمكن أن تسبب حصوات الكلى تلفًا دائمًا في الكلى تزيد الحصوات أيضًا من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية والكلى ، مما قد يؤدي إلى انتشار الجراثيم في مجرى الدم.

تجنب تكرار الإصابة بحصوات الكلى

إذا كان لديك حصى في الكلى ، فإن بعض النصائح التي قد تساعد في منع تكون حصوة ثانية تشمل:

-تحدث إلى طبيبك عن سبب الإصابة بالحجر السابق.

-اطلب من طبيبك التحقق مما إذا كانت الأدوية التي تتناولها قد تسبب حصواتك. لا تتوقف عن تناول الأدوية دون التحدث مع طبيبك.

-احصل على علاج سريع ومناسب للالتهابات البولية.

-تجنب الجفاف اشرب ما يكفي من السوائل للحفاظ على حجم البول عند أو أكثر من لترين في اليوم. يمكن أن يقلل ذلك من خطر الإصابة بحصوات ثانية إلى النصف عن طريق تقليل تركيز المواد الكيميائية المكونة للحصى في البول.

-تجنب شرب الكثير من الشاي أو القهوة. قد تقلل العصائر من خطر الإصابة ببعض الحصى ، وخاصة البرتقال والجريب فروت والتوت البري يمكن أن يؤثر تناول أو شرب الجريب فروت أو عصير

-التوت البري على بعض الأدوية. اطلب من طبيبك النصيحة لأن عصير الجريب فروت وعصير التوت البري ، على وجه الخصوص ، يمكن أن يتفاعلوا مع الأدوية.

-قلل من تناول الملح لتقليل مخاطر تكون حصوات تحتوي على الكالسيوم لا تضيف الملح أثناء الطهي واترك المملح بعيدًا عن الطاولة اختر الأطعمة المصنعة قليلة الملح أو الخالية من الملح.

-تجنب شرب أكثر من لتر واحد في الأسبوع من المشروبات التي تحتوي على حمض الفوسفوريك الذي يستخدم لتذوق المشروبات الغازية مثل الكولا والبيرة.

-تحدث دائمًا مع طبيبك قبل إجراء تغييرات على نظامك الغذائي.

-لا بأس بشرب المياه المعدنية فهي لا يمكن أن تسبب حصوات الكلى لأنها تحتوي فقط على عناصر ضئيلة من المعادن.