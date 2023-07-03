أفضل من الكريمات .. رجيم خارق يخلصك من كافة مشاكل البشرة

بيروت - نادين محمد - إذا كنت تريدين التخلص من الوزن الزائد والتمتع ببشرة أكثر إشراقة ، إليك خطة رجيم غذائي يساعد على تطهير الجسم من السموم. سيساعدك اتباع نظام غذائي محدود السعرات الحرارية، ويحتوي على ما يكفي من الكربوهيدرات والدهون الصحية على علاج كافة مشاكل البشرة التي تواجهك مثل حب الشباب والبقع الجلدية.

إلبك خطة نظام غذائي يحتوي على أحماض أوميجا 3 مثل السلمون، وبذور الكتان، والبقلة، والجوز وتمنع ظهور حب الشباب عن طريق إنتاج مواد كيميائية مضادة للالتهابات والتوقف عن تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، مثل السكر والحلويات السكرية، وكعكة مصنوعة من الدقيق الأبيض، والمعجنات، والبطاطس، والأرز. إليك خطة نظام غذائي لبشرة صافية في أسبوع.

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خطة نظام غذائي لبشرة صافية

تعتمد تلك الحمية على تناول الخضروات مثل الخرشوف والكراث والبصل والثوم والبطاطا والكرفس والهليون. والفواكه مثل الموز والعنب والتفاح والفراولة بجانب تناول البذور الزيتية مثل البقوليات وفول الصويا والحنطة السوداء.

تعتمد تلك الحمية أيضاً على تناول الأطعمة الغنية بالزنك والتي تقلل من ظهور حب الشباب، وتقوم تلك الحمية على التوقف عن تناول الحليب، فهو يحتوي على مكونات وعوامل هرمونية، تؤدي إلى تكوين حب الشباب.

إليك خطة النظام الغذائي



الصورة من موقع AdobeStock

الإفطار:

1 بيضة مسلوقة (أضف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ومسحوق الفلفل الحار).

1 شريحة جبن قليل الدهن

شريحة من خبز القمح الكامل

الكثير من الطماطم والخيار والبقدونس

1 كوب من الشاي الأخضر (أضف شريحة من الليمون والقرفة).

الغداء:

طبق صغير من الخضار السوتيه المطهي بزيت الزيتون (كرفس، خرشوف، سلق أو سبانخ)

4 ملاعق كبيرة من الزبادي

طبق صغير من سلطة البنجر

وصفة سلطة البنجر:

حضري الصلصة عن طريق خلط نصف عصير ليمون وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من خل التفاح والفلفل الأسود المطحون.

ضعي حبة بنجر متوسطة الحجم، ووعاء من الشبت، ووعاء من البقدونس، و 4 حبات جوز في وعاء.

تخلط مع الصلصة.

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الصورة من موقع AdobeStock

وجبة خفيفة تنظف البشرة من السموم:

كوب من الكفير

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

ملعقة صغيرة من بذور الكتان

تمزج المكونات من خلال معالج الطعام ويتم تناولها.

العشاء:

150 جرام من الأسماك الزيتية (مطهوة على البخار أو مخبوزة)

كوب شاي أخضر مع عود قرفة وشرائح ليمون

12 حبة بندق أو لوز خام غير مملح

المصدر..موقع dietsmealplan.