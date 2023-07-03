شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر شرب الماء بعد تناول البطيخ على جهازك الهضمى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الماء ضروري لأداء جميع وظائف الجسم بشكل صحيح، ومع ذلك فإن تناول الماء بعد تناول أطعمة معينة قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، وأحد هذه الأطعمة البطيخ، في هذا التقرير نتعرف على أسباب تجنب شرب الماء بعد تناول البطيخ، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

لماذا يجب تجنب شرب الماء بعد تناول البطيخ؟ التأثير على الجهاز الهضمي

شرب الماء بعد تناول البطيخ يمكن أن يؤثر على الجهاز الهضمي.

يتكون البطيخ في الغالب من الماء والسكر والألياف. تحتاج الميكروبات أو البكتيريا إلى الماء والسكر لتتطور وتتوسع، وفقًا لخبراء الصحة.

إذا كنت تشرب الماء بعد تناول البطيخ ، فهناك فرص أكبر لانتشار الميكروبات عبر الجهاز الهضمي.

متى يمكنك شرب الماء؟

على الرغم من عدم وجود دليل علمي مناسب، فمن الأفضل تجنب شرب الماء لبعض الوقت بعد تناول البطيخ.

واقترح خبراء الصحة أنه يجب على الشخص أن يستهلك الماء فقط بعد ساعة واحدة من تناول الفاكهة ، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل البطيخ، والشمام، والخيار، والبرتقال، والفراولة.

قد يؤدي شرب الماء مباشرة بعد تناول الفاكهة مثل البطيخ إلى اضطراب مستويات الحموضة في الجهاز الهضمي.

قد يؤدي تناول الكثير من السوائل بعد تناول البطيخ إلى الإسهال أو الانتفاخ أو القيء من الأفضل تجنب شرب الماء لمنع هذه الحالات.

علامات ضعف الجهاز الهضمي

من المهم ملاحظة أن شرب الماء بعد تناول البطيخ قد لا يكون مزعجًا للجميع إذا مرضت، فقد يكون ذلك علامة على أن لديك جهاز هضمي ضعيف.