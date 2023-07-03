8 أسباب تجعل حليب البقر أكثر صحة من لبن الجاموس

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القاهرة - سامية سيد - يعتبر حليب البقر من المشروبات التي يتم استهلاكها بشكل شائع في جميع أنحاء العالم ويعتبر صحيًا بشكل عام، إنه مصدر جيد للعناصر الغذائية مثل البروتين والكالسيوم وفيتامين د وفيتامين ب 12. هذه العناصر الغذائية ضرورية لتطوير وصيانة عظام قوية ، ونمو العضلات ، والصحة الجيدة بشكل عام، يمكن اعتبار حليب البقر بديلاً أكثر صحة لحليب الجاموس نظرًا لقيمته الغذائية وفوائده العامة ، وإليك الأسباب ، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

8 أسباب تجعل حليب البقر بديلاً أفضل لحليب الجاموس:

1. التركيب الغذائي

يعتبر حليب البقر أكثر صحة من حليب الجاموس بسبب تركيبته الغذائية المتوازنة، يحتوي على نسبة متوازنة من البروتين والدهون والكربوهيدرات، يحتوي حليب البقر على نسبة دهون أقل مقارنة بحليب الجاموس ، مما يجعله خيارًا صحيًا للأفراد القلقين بشأن تناولهم للدهون.

2. الهضم

حليب البقر أسهل في الهضم مقارنة بحليب الجاموس، تكون كريات الدهون الموجودة في حليب البقر أصغر حجمًا ، مما يساعد على الهضم، تكون كريات الدهون في حليب الجاموس أكبر ، مما يجعل من الصعب هضمها ، خاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل عدم تحمل اللاكتوز.

3. خفض محتوى الكوليسترول

يحتوي حليب البقر على نسبة أقل من الكوليسترول مقارنة بحليب الجاموس، يمكن أن يساهم ارتفاع مستويات الكوليسترول في خطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك ، يمكن للأفراد الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم الاستفادة من تناول حليب البقر بدلاً من حليب الجاموس.

4. نسبة عالية من الفيتامينات

يحتوي حليب البقر على نسبة عالية من فيتامين أ مقارنة بحليب الجاموس. فيتامين أ ضروري للرؤية الجيدة ، ونمو العظام ، ونظام المناعة الصحي، فإن تناول حليب البقر يمكن أن يوفر كمية أفضل من فيتامين أ.

5. انخفاض محتوى السعرات الحرارية

يحتوي حليب البقر على نسبة أقل من السعرات الحرارية مقارنة بحليب الجاموس، وهذا يجعله خيارًا أكثر صحة للأفراد الذين يهدفون إلى الحفاظ على وزن صحي أو الأفراد الذين يتبعون نظامًا غذائيًا مقيدًا بالسعرات الحرارية.

6. انخفاض التكلفة

يعتبر حليب البقر عمومًا ميسور التكلفة ويمكن الوصول إليه أكثر من حليب الجاموس، وهذا يجعله خيارًا عمليًا أكثر للعديد من الأفراد .

7. أقل حساسية

حليب البقر أقل إثارة للحساسية مقارنة بحليب الجاموس، الأفراد الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية الحليب قد يعانون من أعراض أقل حدة عند تناول حليب البقر مقارنة بحليب الجاموس بسبب الاختلافات في تكوين البروتين والدهون.

8. توافر المنتجات

يحتوي حليب البقر على مجموعة واسعة من منتجات الألبان مقارنة بحليب الجاموس، يشيع استخدام حليب البقر لإنتاج العديد من المنتجات مثل الجبن والزبادي والزبدة والآيس كريم. إن توفر هذه المنتجات يجعل حليب البقر خيارًا أكثر تنوعًا لأغراض الطهي ويوفر المزيد من الخيارات لأولئك الذين يتبعون أنظمة غذائية أو تفضيلات معينة.