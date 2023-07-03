شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسباب هتخليك تتناول الزبادي في الصباح.. أبرزها تقوية المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزبادي هو أحد منتجات الألبان التي يتم تصنيعها عن طريق تخمير الحليب بالبكتيريا المفيدة ، يعتبر الزبادي من الأطعمة المعززة للصحة التي توفر العديد من الفوائد الصحية لجسمنا، إنها معبأة بشكل طبيعي بالعديد من العناصر الغذائية والبكتيريا الحية المفيدة التي تفيد نظامنا الهضمي، يحتوي على نسبة عالية من البروتين ويحتوي على العناصر الغذائية القيمة مثل الكالسيوم وفيتامين D و B-2 و B-12 ، مما يجعله خيارًا ممتازًا لصحة العظام، وإليك الأسباب التي تجعلك تتناول الزبادي في الصباح، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

8 أسباب تجعل الزبادي إضافة رائعة لوجبة الإفطار 1. يساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطولالزبادي مصدر جيد للبروتين ويحتوي على بعض الدهون الصحية، يمكن أن يساعدك هذا المزيج على الشعور بالشبع لفترات أطول من الوقت ، مما قد يقلل من إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها على مدار اليوم، بفضل خصائصه التي تعمل على إبطاء عملية الهضم ، يعتبر الزبادي خيارًا ممتازًا لوجبة الإفطار لمن يتطلعون إلى إنقاص الوزن.

2. يوفر العناصر الغذائية الضروريةالعديد من أنواع الزبادي ، وخاصة الزبادي اليوناني العادي ، لها خصائص غذائية ممتازة، يحتوي على فيتامينات ومعادن أساسية مثل الكالسيوم وفيتامين د ، وهي ضرورية لصحة العظام والأسنان والعضلات.

3. قد يقلل الالتهابتساعد البروبيوتيك في الزبادي على تقليل الالتهابات في الجسم، أشارت الدراسات الحديثة إلى أن الالتهاب قد يكون مرتبطًا بالعديد من الأمراض المزمنة ، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسرطان.

4. يمكن أن تحسن صحة القناة الهضميةالزبادي غني بالبروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تعيش في الأمعاء، يمكن لهذه البكتيريا الصحية أن تقلل من عدد البكتيريا الضارة في أمعائك وتحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام. 5. قد يعزز المناعةيعتبر الزبادي مصدرًا جيدًا للبروبيوتيك ، والذي يمكن أن يساعد في تحسين جهاز المناعة لديك، أظهرت بعض الدراسات أن تناول الزبادي بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل تكرار ومدة أعراض البرد والإنفلونزا.

6. يخفض نسبة الكوليستروليحتوي الزبادي على فيتوستيرول ، وهي مركبات تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم. يمكن أن يساعد هذا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

7. من السهل صنع أو شراءيتوفر الزبادي بأشكال عديدة، من السادة إلى بنكهة الفاكهة، يمكنك صنع الزبادي الخاص بك في المنزل بسهولة باستخدام صانعة الزبادي، بينما يمكن شراء أكواب الزبادي سهلة النقل لأخذها إلى العمل أو أثناء التنقل.

8. مكون متعدد الاستخداماتالزبادي هو عنصر متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق ويمكن استخدامه في كل من الأطباق الحلوة والمالحة، يمكن استخدام الزبادي العادي كبديل للقشدة الحامضة في الوصفات ، بينما يمكن استخدام الزبادي بنكهة الفاكهة كقاعدة للعصائر .