شكرا لقرائتكم خبر عن احذرى ..النساء أكثر عرضة لالتهاب المفاصل من الرجال و8 نصائح لتقليل المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يُنظر إلى انتشار التهاب المفاصل على أنه أعلى لدى النساء منه عند الرجال، بناءً على العديد من الدراسات التي أجريت على مر السنين، قد يكون أحد الأسباب المحتملة لذلك هو الاختلافات الهرمونية بين الرجال والنساء، يُعتقد أن هرموني الإستروجين والبروجسترون يلعبان دورًا في ظهور أنواع مختلفة من التهاب المفاصل وشدتها، بالإضافة إلى ذلك ، قد تساهم عوامل نمط الحياة الأخرى في زيادة انتشار التهاب المفاصل فالنساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام (OA) بسبب المخاطر الخاصة بنوع الجنس مثل الأحذية ذات الكعب العالي ، والتي يمكن أن تسهم في تلف الركبة وآلام المفاصل، وإليك بعض نصائح لمساعدة النساء على تقليل مخاطر الإصابة بالتهاب المفاصل، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

8 نصائح لتقليل خطر إصابتك بالتهاب المفاصل كامرأة: 1. الحفاظ على وزن صحيتعد زيادة الوزن أحد الأسباب الرئيسية لالتهاب المفاصل، يضع الوزن الزائد الكثير من الضغط على المفاصل ، وخاصة الركبتين والفخذين ، مما يؤدي إلى الإصابة بالتهاب المفاصل، يجب على النساء محاولة الحفاظ على وزن صحي من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام.

2. ممارسة الرياضة بانتظامممارسة الرياضة ليست مفيدة للصحة العامة فحسب ، بل يمكنها أيضًا أن تمنع التهاب المفاصل لدى النساء، يقوي التمرين العضلات حول المفاصل مما يوفر الدعم لها ويحميها من التلف، يجب أن تمارس النساء ما لا يقل عن 30 دقيقة من التمارين المعتدلة ، مثل المشي أو الركض أو ركوب الدراجات ، خمس مرات في الأسبوع.

3. حماية المفاصليجب على النساء الحرص على عدم الإفراط في استخدام مفاصلهن ، مما قد يؤدي إلى التهاب المفاصل، يجب عليهم تجنب الحركات المتكررة التي تضغط على المفاصل . 4. تناول نظام غذائي صحي ومتوازنيمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن في منع التهاب المفاصل عند النساء، يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والكربوهيدرات المعقدة في الحفاظ على صحة الجسم ومنع الالتهابات التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب المفاصل.

5. الحصول على قسط كاف من النومالحصول على قسط كافٍ من النوم مهم للصحة العامة، قلة النوم يمكن أن تضعف جهاز المناعة ، مما يجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل والمشاكل الصحية الأخرى.

6. تقليل التوتريمكن أن يضعف الإجهاد أيضًا جهاز المناعة ، مما يجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل. لذلك ، يجب على النساء محاولة تقليل التوتر من خلال الانخراط في أنشطة الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل أو تمارين التنفس العميق.

7. اشرب الكثير من الماءيمكن أن يساعد شرب الكثير من الماء في الحفاظ على ترطيب الجسم والتخلص من السموم، يمكن أن يساعد ذلك في منع الالتهاب الذي يمكن أن يؤدي إلى التهاب المفاصل.

8. توقف عن التدخينالتدخين ليس ضارًا بالرئتين فقط ، ولكنه قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل لدى النساء.