5 طرق لتجنب ارتفاع السكر بالدم بعد الغداء

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القاهرة - سامية سيد - هل تم تشخيصك بمرض السكري؟ إذا كانت إجابتك بنعم، فيجب أن تدرك أن تنظيم نسبة السكر في الدم أمر بالغ الأهمية، إحدى الطرق الجيدة للقيام بذلك هي منع ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل كبير بعد الغداء.

وفقًا لجمعية السكري الأمريكي(ADA) ، يجب على مرضى السكر مراقبة مستويات السكر في الدم قبل وبعد الوجبات، لجعل حياتك أسهل قليلاً، قمنا بتجميع قائمة من 5 توصيات لتقليل ارتفاع السكر في الدم بعد الغداء والتي يمكن أن تساعدك في إدارة مرض السكري.

كيف تتجنب ارتفاع السكر في الدم بعد الغداء؟

فيما يلي 5 نصائح سهلة للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت الفحص بعد الغداء:

اتبع حمية غذائية جيدة

يعد تناول وجبة متوازنة أمرًا ضروريًا لتنظيم نسبة السكر في الدم ، وهو مهم بشكل خاص لمن يعانون من مرض السكري، للمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، تأكد من تضمين الأطعمة من كل مجموعة من المجموعات الغذائية في وجبتك ، مثل مصدر جيد للبروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية والفواكه والخضروات، يعد تناول عشاء متوازن سيجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ومستويات السكر في الدم مستقرة طوال اليوم.

قلل من السكر والكربوهيدرات المكررة

الحد من الكربوهيدرات المكررة والسكريات المضافة أمر حيوي لتنظيم نسبة السكر في الدم، فيمكن للكربوهيدرات المكررة ، مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والحلويات ، أن تحفز زيادة نسبة السكر في الدم التي يصعب التحكم فيها، بدلاً من ذلك ، للحصول على طاقة مستدامة طوال اليوم ، ركز على الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه والخضروات.

قم بتضمين البروتينات الخالية من الدهون

يعد البروتين عنصرًا أساسيًا في نظام غذائي متوازن لأنه يبطئ عملية الهضم ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، أدخل مصادر البروتين الخالية من الدهون في غدائك ، مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك والفاصوليا، وفقًا للخبراء، فإن إضافة هذه الأطعمة سيساعد أيضًا في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام .

أضف الدهون الصحية

إضافة الدهون الصحية إلى طبق الغداء، مثل زيت الزيتون والمكسرات والبذور والأفوكادو والأسماك الدهنية، يبطئ عملية الهضم ويبقيك تشعر بالشبع لفترة أطول، توفر الدهون الصحية أيضًا العناصر الغذائية الأساسية للصحة العامة والرفاهية.

حافظ على جسمك رطبًا

من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم هو البقاء رطبًا، يساعد شرب الكثير من الماء على مدار اليوم في إزالة السموم من الجسم وعمل أعضائك بشكل صحيح، وفقًا للخبراء، فإن شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا أمر ضروري للحفاظ على ترطيب الجسم جيدًا ومنع تقلبات السكر في الدم بعد الغداء.