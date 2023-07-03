شكرا لقرائتكم خبر عن لو وزنك زاد بعد العيد.. اعرف إزاى ترجع رشيق والان مع تفاصيل الخبر
-ينصح دائما فى إنقاص الوزن بتجنب تناول الأطعمة الدهنية التى تحتوى على زيوت ودهون كثيرة واستبدالها بالأطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية.
- الاكثار من شرب المياه وتجنب تناول المشروبات الغازية التى تحتوى على نسبة عالية من السكريات واستبدالها بالعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة.
- الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية فهى تساعد على انقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة فى الجسم.
-تقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة حتى لا تتعرض للسمنة وتراكم الدهون.
-قلل من تناول السكريات والحلويات واستبدلها بالطعام الصحى والمسليات الصحية مثل الفواكه والفشار.
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