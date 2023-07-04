شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال.. 6 نصائح للحفاظ على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر أمراض القلب سببًا رئيسيًا للوفاة بين الرجال في جميع أنحاء العالم، لعدة أسباب منها العوامل الوراثية وأنماط الحياة الخاملة وعادات الأكل السيئة وزيادة مستويات التوتر، لمكافحة هذا الارتفاع المقلق في أمراض القلب، من الضروري زيادة الوعي وتثقيف الشباب حول التدابير الوقائية لحماية صحة القلب والأوعية الدموية، يمكن أن يؤدي تبني عادات صحية في سن مبكرة إلى تقليل خطر الإصابة بمشكلات متعلقة بالقلب بشكل كبير في وقت لاحق من الحياة، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

بعض العادات الأساسية التي يمكن للرجال دمجها في حياتهم اليومية للحفاظ على صحة القلب: 1. فحوصات منتظمةيتجاهل معظم الرجال الفحوصات الطبية المنتظمة ويظلون غير مدركين لعوامل الخطر لديهم، يميل ارتفاع ضغط الدم والسكري، الذي يشار إليه غالبًا باسم "القاتلات الصامتة" ، إلى الظهور دون ظهور علامات تحذير، توفر الفحوصات السنوية فرصة للرجال لمناقشة أي مخاوف قد تكون لديهم مع طبيبهم.

2. الإقلاع عن التدخينلا يؤذي التدخين القلب فقط من خلال التسبب في الالتهاب وتلف الشرايين والأوعية الدموية ، بل يزيد أيضًا من خطر الإصابة بجلطات الدم في الدماغ والأعضاء الأخرى، يسبب التدخين أيضًا مجموعة متنوعة من السرطانات، يعد الإقلاع عن التدخين خطوة صعبة ولكنها حاسمة نحو تحسين صحة القلب.

3. الحفاظ على وزن صحيالحفاظ على وزن صحي أمر حيوي لصحة القلب والأوعية الدموية، يؤدي وزن الجسم الزائد إلى إجهاد القلب ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري، إن الجمع بين نظام غذائي مغذي وممارسة الرياضة البدنية بانتظام هو مفتاح الإدارة الفعالة للوزن، يعد حساب مؤشر كتلة الجسم (BMI) أداة أساسية لتحديد نطاق الوزن الأمثل للفرد بناءً على نسبة الطول إلى الوزن. بالنسبة للرجال ، يجب أن يتراوح مؤشر كتلة الجسم بشكل مثالي بين 18.5 و 23.

4. التمارين البدنية المنتظمةالخمول البدني هو عامل خطر كبير لأمراض القلب. يجب أن يهدف الرجال إلى ممارسة التمارين الهوائية متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع أو 75 دقيقة من النشاط القوي، يعد دمج الأنشطة مثل المشي السريع أو الجري أو ركوب الدراجات أو السباحة أو المشاركة في الألعاب الرياضية في روتينهم اليومي أمرًا بالغ الأهمية. يقوي التمرين المنتظم القلب ، ويحسن الدورة الدموية ، ويخفض ضغط الدم ، ويساعد في السيطرة على الوزن ، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

5. نظام غذائي متوازن ومغذييعد النظام الغذائي المتوازن والمغذي أمرًا ضروريًا لصحة القلب لدى كل من الرجال والنساء. يوصى بتناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية، من الضروري تجنب الكربوهيدرات المكررة (خاصة الحلويات) والمشروبات السكرية والأطعمة المصنعة والمقلية والإفراط في تناول الملح، اختر الكربوهيدرات المعقدة (مثل الحبوب الكاملة) ومنتجات الألبان قليلة الدسم وقلل من تناول اللحوم الحمراء، يمكن أن يؤدي تضمين مكملات زيت السمك أو دمج أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في المأكولات البحرية الدهنية مثل السلمون في النظام الغذائي إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير ودعم صحة القلب والأوعية الدموية لدى الرجال، المكسرات مثل الجوز والفستق واللوز هي أيضا ممتازة لصحة القلب.

6. إدارة الإجهاد والنوم الكافييؤثر الإجهاد المزمن سلبًا على صحة القلب، يميل الرجال والنساء إلى التعامل مع التوتر بشكل مختلف ، حيث غالبًا ما يستوعب الرجال مشاعرهم، يصبح الانخراط في أنشطة تخفيف التوتر مثل التأمل أو تمارين التنفس العميق أو ممارسة هوايات الاسترخاء أمرًا بالغ الأهمية لصحة الرجال العقلية والقلب والأوعية الدموية. النوم الكافي ضروري أيضًا للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، اهدف إلى الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة ، حيث تم ربط الحرمان من النوم بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسمنة.