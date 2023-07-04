شكرا لقرائتكم خبر عن آلام الظهر عند النساء بعد سن الأربعين.. 7 نصائح وقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لو أنت في الأربعينيات من عمرك وآلام الظهر المستمرة تعطيك وقتًا عصيبًا؟ هناك العديد من الأسباب المحتملة التي تجعل المرأة تعاني من آلام أسفل الظهر.

وفقا لموقع " webmd"، يرتبط بعض آلام الظهر بأمراض خاصة بالنساء ، في حين أن البعض الآخر يمكن أن يؤثر على الجميع بغض النظر عن العمر والجنس، فيما يلى سنفحص الأسباب المحتملة لآلام أسفل الظهر لدى النساء في الأربعينيات من العمر، وكذلك عندما يكون من الضروري المتابعة مع طبيبك للتشخيص ومسار العلاج.

ما الذي يمكن أن يسبب آلام أسفل الظهر عند النساء؟

قد تزداد فرصة الإصابة بألم مزعج ومتكرر في الظهر كلما اقتربت من 40، فمع تقدمك في العمر، تتعرض منطقة العمود الفقري لمزيد من البلى، مما يزيد من احتمالية الشعور بعدم الراحة في أسفل الظهر أو الجزء العلوي منه، بسبب مجموعة من العوامل ، فإن آلام الظهر عند النساء أكثر انتشارًا من الذكور.

هناك أسباب مميزة لآلام أسفل الظهر عند النساء، وتشمل هذه الظروف التالية.

متلازمة ما قبل الحيض (PMS)

بطانة الرحم

عسر الطمث

الحمل المتأخر

هشاشة العظام

بدانة

سن اليأس

نمط حياة مستقر

أسباب أخرى لآلام أسفل الظهر

بالإضافة إلى ذلك، هناك أسباب لآلام أسفل الظهر يمكن أن تصيب الناس من أي جنس، تعتبر الحالات التالية من أكثر الأسباب شيوعًا:

شد عضلي

عرق النسا

انزلاق غضروفي

تنكس القرص

منع وعلاج آلام الظهر لدى النساء فوق سن الأربعين

تعاني من آلام الظهر المستمرة؟ جرب هذه النصائح:

ممارسة الرياضة يوميا

التمرين ضروري لتنظيم هذه المعلمات، يتم دعم إدارة عوامل الخطر هذه والوقاية من آلام أسفل الظهر بشكل كبير من خلال جميع أشكال التمارين ، بما في ذلك التدريب الهوائي ، وتمارين القوة والتحمل ، والمرونة ، والتوازن ، والتدريب على التنسيق. وفقًا لبحث حديث ، فإن النساء اللواتي يمارسن تمارين متوسطة الكثافة على الأقل ثلاثة إلى خمسة أيام في الأسبوع كان لديهن خطر أقل للإصابة بانزعاج أسفل الظهر.

حمام دافئ

تساعد الحمامات الدافئة على زيادة الدورة الدموية وتخفيف الآلام والشد في العضلات.

حبوب منع الحمل التي لا تحتاج إلى وصفة طبية

يمكن تقليل آلام الظهر وأنواع أخرى من آلام الدورة الشهرية باستخدام الأدوية المضادة للالتهابات التي لا تستلزم وصفة طبية (NSAIDs) ، مثل الإيبوبروفين (أدفيل ، وموترين) ، ونابروكسين (أليف) ، والأسبرين.

إدارة وزنك

يحث الأطباء النساء البدينات على القيام بمحاولات جادة لفقدان الوزن والحفاظ على وزن طبيعي.

تحقق من وضعيتك

يجب أن تنتبه المرأة إلى وضعيتها وتحافظ على عمود فقري مستقيم.

تناول طعام صحي

يُنصح عادةً باتباع نظام غذائي مغذي من أجل صحة الجسم والعقل، يستخدم جسمك الطعام الذي تستهلكه كوقود لمواجهة التحديات التي يواجهها كل يوم.

كمادات الثلج

قد تساعد كيس الثلج على تقليل التورم والوجع والكدمات إذا كان ألم ظهرك ناتجًا عن إجهاد عضلي أو إصابة، في أول 48 ساعة بعد إجهاد عضلي أو إصابة ، تكون أكياس الثلج أكثر فعالية.