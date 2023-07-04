شكرا لقرائتكم خبر عن تناولى 9 أطعمة غنية بفيتامين ب لشعر أكثر كثافة وصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين ب عبارة عن مجموعة من الفيتامينات الأساسية القابلة للذوبان في الماء والتي تلعب دورًا مهمًا في دعم وظائف الجسم المختلفة، عندما يتعلق الأمر بصحة الشعر، ويلعب فيتامين ب دورًا حيويًا في تعزيز نمو الشعر القوي والصحي، ارتبطت بعض فيتامينات ب بالحفاظ على صحة بصيلات الشعر ومنع تساقطه ، وإليك الأطعمة الغنية بفيتامين ب يمكن أن تساهم في جعل الشعر أكثر كثافة وصحة، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

9 أطعمة غنية بفيتامين ب يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لتحسين صحة الشعر:

1. البيض

يعتبر البيض مصدرًا رائعًا للبيوتين ، وهو فيتامين ب المركب المعروف بتعزيز نمو الشعر، يساعد البيوتين في إنتاج البروتينات الضرورية لبنية الشعر. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي البيض على فيتامينات ب أخرى مثل فيتامين ب 12 وب 5 ، والتي تساهم في صحة بصيلات الشعر.

2. الكبد

اللحوم العضوية، وخاصة الكبد، غنية بفيتامينات ب، بما في ذلك ب 6، ب 12، وحمض الفوليك. تساعد هذه الفيتامينات على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس ومنع تساقط الشعر والحفاظ على لمعان الشعر.

3. السبانخ

السبانخ مليئة بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات B1 و B2 و B3 و B5 و B6. تساعد هذه الفيتامينات في تغذية بصيلات الشعر عن طريق تحسين تدفق الدم إلى فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر الصحي وتقليل تساقط الشعر.

4. الحبوب الكاملة

تعتبر الحبوب الكاملة مثل الكينوا والأرز البني والشوفان مصادر ممتازة لفيتامينات ب. تساعد فيتامينات ب الموجودة في الحبوب الكاملة على نقل العناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر ، وتحسين قوتها وتعزيز نمو الشعر.

5. السلمون

السلمون من الأسماك الدهنية التي توفر وفرة من فيتامينات ب ، بما في ذلك B5 و B6 و B12. تساهم هذه الفيتامينات في صحة فروة الرأس وبصيلات الشعر ، مما يمنع تساقط الشعر ويعزز لمعان الشعر.

6. الأفوكادو

الأفوكادو غني بالبيوتين وفيتامين ب 5 وفيتامين ب 6. يساعد البيوتين على تكثيف خيوط الشعر ، بينما تعمل الفيتامينات B5 وB6 على تحسين صحة فروة الرأس ومنع تساقط الشعر.

7. اللوز

اللوز مصدر جيد لفيتامين E ، وهو عنصر غذائي يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس ، ويعزز نمو الشعر الصحي. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي اللوز على البيوتين الذي يساعد في منع تكسر الشعر.

8. الزبادي اليوناني

يحتوي الزبادي اليوناني على العديد من فيتامينات ب ، بما في ذلك B5 و B12 ، والتي تساعد في منع ترقق الشعر وتقوية بصيلات الشعر.

9. العدس

العدس غني بالحديد والبروتين وفيتامينات ب ، بما في ذلك B7 (البيوتين) ضروري لنمو الشعر وصحة الشعر بشكل عام ، مما يجعل العدس إضافة رائعة لنظامك الغذائي لشعر أكثر كثافة وصحة.