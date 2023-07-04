شكرا لقرائتكم خبر عن خلط الفواكه بالحليب.. تعرف على الآثار الجانبية الرئيسية للجمع بين الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب فصل الصيف وتصبح الحرارة لا تطاق، يلجأ الكثير منا إلى العصائر المنعشة المصنوعة عن طريق مزج الفواكه والحليب للتغلب على الحرارة، ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان من الآمن الجمع بين الفاكهة والحليب لا تزال موضع نقاش.

نعرض وفقًا لموقع "healthsite"، الآثار الجانبية المحتملة التي يمكن أن تحدث عند خلط الفاكهة بالحليب وأكثر من ذلك.

ماذا يحدث عند الجمع بين الفاكهة والحليب؟

عند مزج الفاكهة والحليب، يمكن أن تحدث تفاعلات كيميائية معينة ، مما يؤدي إلى آثار جانبية محتملة، يكمن الشاغل الرئيسي في الاختلاف في وقت الهضم المطلوب للفواكه والحليب، يمكن أن يؤدي خلط هذين المكونين إلى تعطيل عملية الهضم، مما يؤدي إلى الآثار الجانبية التالية:

1) عدم الراحة في الجهاز الهضمي

الجمع بين الفاكهة والحليب يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ والغازات واضطراب المعدة. يتم هضم الفاكهة بسرعة في المعدة، بينما يستغرق الحليب وقتًا أطول. قد يؤدي خلطها إلى التخمر وإنتاج الغازات ، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة.

2) تدخل امتصاص المغذيات

مصدر قلق آخر مرتبط بجمع الفواكه والحليب هو التداخل المحتمل مع امتصاص العناصر الغذائية، الفاكهة تحتوي بشكل طبيعي على أحماض وإنزيمات يمكن أن تعيق هضم بروتينات الحليب ، مثل الكازين، قد يؤثر هذا التداخل على قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الأساسية من الحليب ، مما يقلل من قيمتها الغذائية الإجمالية. وفقًا لدراسة نُشرت في Current Research in Food Science ، فإن الأطعمة تخضع لعملية الهضم المعدي المعوي بعد تناولها، مما قد يكون له تأثير على امتصاص مضادات الأكسدة.

هل يمكنك الجمع بين الفاكهة والحليب؟

في حين أن الآثار الجانبية المذكورة أعلاه قد تحدث عند خلط الفواكه والحليب ، فمن المهم ملاحظة أن ردود الفعل الفردية يمكن أن تختلف، قد يتحمل بعض الأفراد المزيج جيدًا ، بينما قد يشعر الآخرون بعدم الراحة، أن تأثير الجمع بين الفاكهة والحليب يعتمد على عوامل مثل الثمار المحددة المستخدمة والكمية المستهلكة والقدرة الهضمية للفرد.

هل يجب أن نأكل الحليب والفواكه معًا؟

بالنظر إلى الآثار الجانبية المحتملة ، يُنصح بتوخي الحذر عند الجمع بين الفاكهة والحليب، لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع حول ما إذا كان يجب عليك تناولها معًا أم لا، من الأفضل الاستماع إلى جسدك والانتباه إلى أي ردود فعل سلبية أو إزعاج قد ينشأ بعد تناول مزيج من الفاكهة والحليب، إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي أو مضايقات أخرى، فقد يكون من الحكمة التفكير في طرق بديلة للاستمتاع بهذه المكونات.

1) ردود الفعل التحسسية

بعض الأفراد قد يكون لديهم حساسية تجاه فواكه أو منتجات ألبان معينة، يؤدي الجمع بين الاثنين إلى زيادة خطر إثارة ردود فعل تحسسية، مثل الحكة أو الطفح الجلدي أو حتى أعراض أكثر حدة مثل صعوبة التنفس.

2) زيادة الوزن

يمكن أن تكون العصائر والمخفوقات التي تجمع بين الفاكهة والحليب كثيفة السعرات الحرارية، ذكر أن الاستهلاك المفرط دون مراعاة أحجام الأجزاء يمكن أن يؤدي إلى زيادة تناول السعرات الحرارية، مما قد يساهم في زيادة الوزن.

3) التركيب الغذائي غير المتوازن

تقدم كل من الفاكهة والحليب العناصر الغذائية الأساسية، ولكن قد يؤدي الجمع بينهما إلى اختلال التوازن، على سبيل المثال، الفواكه غنية بفيتامين ج ، والذي يمكن أن يعيق امتصاص الحديد الموجود في الحليب، مما يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية بشكل عام.