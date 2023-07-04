نصائح لضبط نسبة السكر فى الدم بعد تناول الطعام

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القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر بالدم بعد تناول الطعام، فأنت بحاجة إلى اتباع بعض الطرق الفعالة للتحكم في الارتفاع المفاجئ في سكر الدم بعد تناول الطعام، بحسب موقع "Healthshot".

نصائح لضبط ارتفاع السكر في الدم بعد تناول الطعام

ارتفاع نسبة السكر بالدم بعد الطعام أمر شائع، حتى لدى الأشخاص غير المصابين بالسكري، ومع ذلك قد يكون هذا مؤشرًا على أنك معرض لخطر الإصابة بمرض السكري

مفتاح منع ارتفاع مستويات السكر في الدم هو الاهتمام بالطعام والنشاط البدني.

فيما يلي بعض النصائح الفعالة التي قد تساعدك على التحكم في ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام:

1. تناول نظام غذائي غني بالألياف

الألياف هي نوع من الكربوهيدرات لا يتحلل في الجسم، لذلك لا يؤثر استهلاكها كثيرًا على مستوى الجلوكوز في الدم لأنها تنتج كمية قليلة جدًا من السكر.

تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف لا يسبب ارتفاعًا حادًا في مستويات السكر في الدم.

ليس هذا فقط، إن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يجعلك تشعر بالشبع حتى لا تفرط في تناول الطعام بالإضافة إلى أنك لا تأكل سعرات حرارية زائدة أو الكثير من السكر.

2. لا تنام مباشرة بعد الأكل

ارفع يدك إذا كان أول شيء تفعله بعد الأكل هو الاستلقاء لأنك تشعر بالكسل الشديد لفعل أي شيء.

وجدت الدراسات أن الاستلقاء فورًا بعد الأكل أو الجلوس يمكن أن يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم.

عند القيام بذلك ، لن تتمكن عضلاتك من نقل الجلوكوز الزائد إلى مجرى الدم بالإضافة إلى أن هذه العادة تزيد من مشاكل الجهاز الهضمي.

من الأفضل المشي ببطء لبعض الوقت بعد الأكل لتعزيز حساسية الأنسولين إنها أيضًا طريقة جيدة لاستخدام الجلوكوز بشكل أكثر فعالية.

3. تقليل كميات الطعام

من أفضل الطرق لتجنب ارتفاع السكر بعد الوجبة هو التحكم في مقدار ما تتناوله. تناول وجبات صغيرة عدة مرات في اليوم، ولكن لا تتناول وجبة دسمة دفعة واحدة ، وهذا هو سبب ارتفاع السكر في المقام الأول.

إذا كنت تستهلك كميات صغيرة من الطعام ، فإن نسبة السكر في الدم لديك ستظل متوازنة ولن تكون هناك تقلبات مفاجئة.

4. تناول الأطعمة منخفضة نسبة السكر في الدم

الأطعمة منخفضة نسبة السكر في الدم هي تلك الأطعمة التي تؤثر بشكل مباشر على مستويات السكر في الدم. سواء كنت مصابًا بداء السكري أو معرضًا لخطر الإصابة به ، يجب عليك تضمين المزيد من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض في نظامك الغذائي. وفقًا لبيانات كلية الطب بجامعة هارفارد ، فكلما انخفض مؤشر نسبة السكر في الدم للطعام ، كان الارتفاع أبطأ في ارتفاع نسبة السكر في الدم. إذا كنت لا تستطيع الابتعاد عن الأطعمة التي ترتفع فيها نسبة السكر في الدم مثل البيتزا أو الخبز أو الأرز ، فضع في اعتبارك الكمية التي تتناولها.

يمكن أن يؤدي استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم إلى إطلاق مستويات عالية من السكر في الجسم ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ ويؤدي إلى مشاكل.