لماذا يجب تجنب تناول اللبن الرايب فى الليل؟

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القاهرة - سامية سيد - اللبن الرايب غنى بالعديد من الفوائد الصحية، لكن أكد الخبراء أنه يجب تجنب تناوله في الليل لأسباب عديدة، نتعرف عليها فى هذا التقرير، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

لماذا يجب تجنب تناول اللبن الرايب في الليل؟ الشعور بعدم الراحة أو عسر الهضم

لا بأس من تناول اللبن الرايب في الليل ومع ذلك، إذا كنت تعاني من أي مشاكل في الجهاز الهضمي، فإن تناول اللبن الرايب ليلاً قد يسبب عدم الراحة أو عسر الهضم هذا لأنه منتج ألبان غني بالدهون والبروتينات، والتي قد يصعب هضمها في هذا الوقت من اليوم عندما يكون التمثيل الغذائي لديك منخفضًا أيضًا.

تطور المخاط الزائد

يمكن أن يزيد اللبن الرايب من زيادة إفراز المخاط في الممرات الأنفية ومع ذلك، يمكن أن يختلف التأثير من شخص لآخر وقد لا يكون صحيحًا بالنسبة للجميع.

يجب على الأشخاص المعرضين للإصابة بالربو والسعال والبرد تجنب تناول اللبن الرايب على العشاء.

ما هو أفضل وقت لتناول اللبن الرايب؟

بدلاً من تناول اللبن الرايب على العشاء ، يكون أفضل وقت لتناوله في الصباح أو بعد الظهر مع الغداء، حيث إنه من الأسهل هضم اللبن الرايب في هذا الوقت من اليوم ويمكنك أيضًا تناوله كوجبة خفيفة في الصباح، مغطاة بالفواكه مثل المانجو والموز.

كيف تحصل على أقصى فائدة من اللبن الرايب؟

يمكن أن يساعد تناول اللبن الرايب في تحسين عملية الهضم وتعزيز المناعة وتعزيز صحة الأمعاء، يحتوي اللبن الرايب أيضًا على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين، ما يعزز صحة العظام ونمو العضلات، كما أنه سيعزز صحة الجلد والشعر.

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من يجب أن يتجنب اللبن الرايب؟

اللبن الرايب مفيد بشكل عام للجميع. ومع ذلك ، يجب تجنبه إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية تجاه منتجات الألبان. أولئك الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يجب أن يستهلكوا اللبن الرايب باعتدال.