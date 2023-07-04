شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تساعد فى زيادة تدفق الدورة الدموية.. منها الرمان والبنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تدفق الدم الأمثل إلى كل عضو من أعضاء الجسم أمرًا ضروريًا للعمل الصحي، وهناك بعض الأطعمة الرائعة التي يمكن أن تزيد من تدفق الدم والدورة الدموية، الأول في القائمة هو الرمان ثم البنجر ، كما تعمل الخضروات الورقية أيضًا على تقوية الأوعية الدموية وتجعلك تشعر بالشحن الزائد، وإليك قائمة الأطعمة وفقا لما نشره موقع "ndtv".

أغذية لتعزيز الدورة الدموية الرمان

هذه الأحجار الحمراء ليست فقط لذيذة ولكنها مليئة أيضًا بمضادات الأكسدة والبوليفينول والنترات. تعمل هذه المركبات القوية كموسعات للأوعية ، مما يعني أنها تساعد في توسيع الأوعية الدموية، سواء كنت تستمتع بعصير الرمان ، أو تأكل الفاكهة النيئة، أو حتى تتناولها كمكمل غذائي ، فإن هذه الفاكهة القوية يمكن أن تصنع المعجزات لتدفق الدم لديك.

البنجر

لا تقلل من شأن قوة البنجر، إنه مصدر رائع للنترات ، والتي يمكن لجسمك تحويلها إلى أكسيد النيتريك لتوسعة الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى تحسين الدورة الدموية. لذا ، فإن إضافة البنجر إلى سلطاتك أو مزجه في عصير منعش يمكن أن يغير قواعد اللعبة لصحة القلب والأوعية الدموية.

الخضراوات الورقية الخضراء

الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت ليست غنية فقط بالمغذيات الأساسية ولكنها محملة أيضًا بالنترات، تعمل هذه النترات على سحرها من خلال توسيع الأوعية الدموية وتعزيز الدورة الدموية الصحية لذا ، انطلق واجعل هذه الخضر النابضة بالحياة جزءًا منتظمًا من نظامك الغذائي.



الثوم: يحتوي على مركبات الكبريت، بما في ذلك الأليسين، التي يمكن أن توسع الأوعية الدموية وتعزز تدفق الدم، ولا تنسى البصل القريب منه، إنها مليئة بمضادات الأكسدة الفلافونويد التي تدعم صحة القلب والدورة الدموية ، مما يضمن تمدد الأوعية الدموية عند الحاجة.

القرفة

بالإضافة إلى إضافة رائحة لذيذة للمخبوزات ، فإن القرفة غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الأوعية الدموية من الإجهاد التأكسدي، من خلال الحفاظ على صحة الأوعية الدموية ، تساعد القرفة على ضمان الدورة الدموية المثلى لذا ، رش القليل من القرفة على دقيق الشوفان أو في قهوتك للحصول على طريقة لذيذة لتحسين تدفق الدم.

يمكن لدمج هذه الأطعمة الرائعة في نظامك الغذائي أن يفعل المعجزات، سوف يشكرك جسمك لأنه ينبض بمجد الدورة الدموية المحسنة وصحتك.