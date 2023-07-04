شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لإدارة الشعور بالغضب.. منها التعرف على طرق التهدئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغضب شعور طبيعي وصحي ، ليس جيدًا ولا سيئًا. مثل أي عاطفة ، فإنه ينقل رسالة تخبرك أن الموقف مزعج أوغير عادل أو يهدد. إذا كان رد فعلك غير المنتظم للغضب ينفجر، ومن الطبيعي تمامًا أن تشعر بالغضب عندما تتعرض لسوء المعاملة أو الظلم ، فإن الغضب يصبح مشكلة عندما تعبر عنه بطريقة تضر نفسك أو الآخرين، وقد تعتقد أن التنفيس عن غضبك أمر صحي ، وأن الأشخاص من حولك حساسون جدًا ، أو أن غضبك له ما يبرره ، أو أنك بحاجة إلى إظهار غضبك للحصول على الاحترام. لكن الحقيقة هي أن الغضب من المرجح أن يكون له تأثير سلبي على الطريقة التي يراك بها الناس ، ويضعف حكمك ، ويعيق طريق النجاح، وفقا لما نشره موقع helpguide

ويعتقد الكثير من الناس أن إدارة الغضب تدور حول تعلم قمع غضبك. لكن عدم الغضب أبدًا ليس هدفًا صحيًا. سيخرج الغضب بغض النظر عن مدى صعوبة محاولة إخماده. الهدف الحقيقي لإدارة الغضب ليس قمع مشاعر الغضب ، بل فهم الرسالة الكامنة وراء المشاعر والتعبير عنها بطريقة صحية دون فقدان السيطرة. عندما تفعل ذلك ، لن تشعر بالتحسن فحسب ، بل ستكون أيضًا أكثر قدرة على تلبية احتياجاتك ، وستكون قادرًا بشكل أفضل على إدارة الصراع في حياتك ، وتقوية علاقاتك.

نصيحة 1: اكتشف ما وراء غضبك

إذا وجدت أن انزعاجك وغضبك يتصاعدان بسرعة ، فاسأل نفسك ، "ما الذي أنا غاضب منه حقًا؟" سيساعدك تحديد المصدر الحقيقي للإحباط على توصيل غضبك بشكل أفضل واتخاذ إجراءات بناءة والعمل على حل المشكلة.

النصيحة 2: انتبه لعلامات التحذير من الغضب

بينما قد تشعر أنك تنفجر في حالة من الغضب دون سابق إنذار ، إلا أن هناك في الواقع علامات تحذير جسدية في جسدك. إن إدراكك لعلاماتك الشخصية التي تدل على أن أعصابك قد بدأت في الغليان يتيح لك اتخاذ خطوات للتحكم في غضبك قبل أن يخرج عن السيطرة.

النصيحة 3: حدد محفزاتك

لا تبرر الأحداث المجهدة الغضب ، لكن فهم كيفية تأثير هذه الأحداث عليك يمكن أن يساعدك على التحكم في بيئتك وتجنب التفاقم غير الضروري. انظر إلى روتينك المعتاد وحاول تحديد الأنشطة أو أوقات اليوم أو الأشخاص أو الأماكن أو المواقف التي تثير مشاعر الغضب أو الانفعال.

نصيحة 4: تعرف على طرق للتهدئة بسرعة

بمجرد أن تعرف كيفية التعرف على العلامات التحذيرية التي تشير إلى ارتفاع أعصابك وتوقع مسبباتك ، يمكنك التصرف بسرعة للتعامل مع غضبك قبل أن يخرج عن نطاق السيطرة. هناك العديد من الأساليب التي يمكن أن تساعدك على الهدوء والسيطرة على غضبك.

النصيحة 5: ابحث عن طرق صحية للتعبير عن غضبك

إذا قررت أن الموقف يستحق الغضب وهناك شيء يمكنك القيام به لتحسينه ، فإن المفتاح هو التعبير عن مشاعرك بطريقة صحية. سيساعدك تعلم كيفية حل الخلافات بطريقة إيجابية على تقوية علاقاتك بدلًا من إتلافها.