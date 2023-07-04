شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول الكمون.. من تحسين الهضم إلى إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكمون، المعروف علميًا باسمCuminum cyminum ، هو توابل عطرية، وبصرف النظر عن استخداماته فى الطهى يُعرف الكمون أيضًا بقيمته الغذائية الرائعة، حيث إنه مصدر غنى بالحديد والمعادن الأساسية الأخرى مثل المنجنيز والمغنيسيوم والكالسيوم، ويحتوى الكمون على فيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين هـ والعديد من فيتامينات ب، بما فى ذلك الثيامين والريبوفلافين والنياسين، كما أنه مصدر جيد للألياف الغذائية وله خصائص مضادة للأكسدة، وإليك فوائده الصحية وفقا لما نشره موقع pinkvilla.

فوائد الكمون الصحية1. قد يساعد فى تعزيز عملية الهضم

يحفز الكمون إفراز إنزيمات الجهاز الهضمى، والتى تعتبر ضرورية لتفكيك الدهون والكربوهيدرات والبروتينات، تم إثبات ذلك فى دراسة حيث زاد الكمون بشكل كبير من نشاط هذه الإنزيمات.

2. قد يساعد فى إنقاص الوزن

أظهرت الدراسات أنه قد يزيد من معدل الأيض، ما يؤدى إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية، بالإضافة إلى ذلك قد يعزز حرق الدهون عن طريق زيادة أكسدة الدهون والاستفادة منها.

3. قد يساعد فى السيطرة على نسبة السكر فى الدم

قد يعزز الكومينالديهيد الموجود فى الكمون حساسية الأنسولين، ما يعنى أن الخلايا تصبح أكثر استجابة لتأثيرات الأنسولين، وهو هرمون يساعد على تنظيم مستويات السكر فى الدم، ويمكن أن تعزز حساسية الأنسولين المحسّنة امتصاص الخلايا للجلوكوز بشكل أفضل، ما يؤدى إلى انخفاض مستويات السكر فى الدم.

4. قد يساعد فى زيادة مستويات هرمون الإستروجين

يساعد الإستروجين أثناء فترة انقطاع الطمث عند النساء، كما أنه يحسن أيضًا صحة القلب، وقد يكون بسبب وجود فيتويستروجنز مثل اللوتولين والأبيجينين، وتظهر هذه المركبات نشاطًا شبيهًا بالإستروجين، ويزيد الإستروجين النباتى أيضًا من كثافة العظام وكتلة العظام، ما يتسبب فى تأثير مضاد لهشاشة العظام.

5. قد يساعد فى حل مشاكل الجهاز التنفسى

الكمون عند استخدامه كزيت أساسى، يساهم فى تحسين صحة الجهاز التنفسى، حيث إن له نشاطًا مضادًا للميكروبات ضد مجموعة واسعة من الكائنات الحية الدقيقة، بما فى ذلك البكتيريا والفطريات.

6. قد يساعد فى التعامل مع التوتر

تشير الأبحاث إلى أن الفوائد المحتملة للكمون تكمن فى مساعدة الجسم على التعامل مع الإجها د،تساعد مضادات الأكسدة فى تحييد الجذور الحرة المسئولة عن تطوير مواد كيميائية ضارة وتؤدى إلى الإجهاد، وتساعد مضادات الأكسدة عن طريق التخلص من الجذور الحرة فى حماية الخلايا من التلف التأكسدى والحفاظ على الصحة الخلوية بشكل عام.