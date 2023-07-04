شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحفاظ على نظافة الفم والحصول على أسنان بيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يعرف معظمنا أن العناية بالأسنان أحد العوامل الرئيسية للحفاظ على الصحة العامة تحت السيطرة، ويمكن أن تواجه النساء الحوامل مشكلة صحية بمجرد إهمالهن للعناية بصحة الفم، وفى هذا التقرير نستعرض طرق الحفاظ على نظافة الفم وأهميتها فى الحياة اليومية، وفقا لما نشره موقع healthshots.

لماذا تعتبر نظافة الفم مهمة؟

يسمح تجويف الفم بتكاثر البكتيريا فى الفم، وبدون تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل صحيح، فإن هذه البكتيريا لديها فرصة كبيرة للتكاثر، ما يشكل مخاطر صحية فى الحالات الشديدة، ويمكن أن يدخلوا مجرى الدم، ما يؤدى إلى مشاكل صحية مختلفة.

فى دراسة حديثة وجد أن سوء صحة الفم لدى النساء الحوامل مرتبط بزيادة خطر الولادة المبكرة، حيث إن إهمال التنظيف الليلى بالفرشاة يسمح ببقاء جزيئات الطعام محاصرة بين الأسنان، ما يؤدى إلى التخمر بين عشية وضحاها، هذا التخمير يعزز نمو البكتيريا فى الفم.

ماذا تفعل للحفاظ على نظافة الفم؟1. اغسل أسنانك بالفرشاة بعد الإفطار

يُنصح بغسل الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد الإفطار بدلاً من القيام بذلك مبكرًا فى الصباح بعد الاستيقاظ من النوم، يسمح للعاب بتحييد الأحماض أولاً، اغسل فمك، وتناول وجبة الإفطار.

2. لا تتخطى التنظيف بالفرشاة قبل النوم

قم بتنظيف أسنانك مرتين في اليوم، تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد العشاء يساعد في الحفاظ على نظافة الفم من خلال مساعدتنا على التخلص من الجراثيم التي تراكمت على مدار اليوم.

3. الانتظام فى فحوصات الأسنان

فحوصات الأسنان المنتظمة كل 7 إلى 8 أشهر، ضرورية للحفاظ على صحة الفم المثلى، بشرط عدم وجود مشاكل إضافية مثل أمراض اللثة أو تلف الأسنان.

4. استخدام الخيط وغسول الفم

في حين أنه من المستحسن تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد كل وجبة ومشروب، بما في ذلك القهوة أو الشاي، إلا أن الانتظار لمدة 10 دقائق بعد تناول الطعام يسمح بإعادة درجة حرارة الفم إلى وضعها الطبيعي، يعتبر استخدام الخيط بين الأسنان بعد العشاء أمرًا ضروريًا لنظافة الفم الشاملة. يعد استخدام غسول الفم جزءًا مهمًا من الحفاظ على نظافة الفم.

5. الحد من تناول الأطعمة التى تضر أسنانك

للحفاظ على نظافة الفم بشكل فعال، من الضروري الحد من استهلاك الطعام الذي يحتوي على السكر المكرر والمشروبات الغازية والشيكولاتة بانتظام، ومن المفاهيم الخاطئة أن شرب الحليب يساعد في بناء أسنان قوية ، ولكن هذا لا ينطبق إلا حتى سن 5 سنوات.