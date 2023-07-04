شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر صحية لاستخدام المراوح الكهربائية أثناء النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضطر الأشخاص خلال فصل الصيف، الذى يتميز بارتفاع دراجات الحرارة إلى تشغيل التكييف أو المروحة الكهربائية للحصول على قسط كافٍ من الهواء، دون شعورهم بالنتائج الصحية التى يتعرضون لها نتيجة هذا الاستخدام.

ويعتمد الناس على المراوح الكهربائية فى غرف النوم لخفض دراجات الحرارة المرتفعة أثناء النوم خلال فصل الصيف، وفى حين أن أجهزة التبريد هذه يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتنظيم درجة حرارتك فى الليل، إلا أن هناك بعض الجوانب السلبية على الصحة العامة، وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطانى.

ومن جانبه قال الدكتور مارتن سيلى خبير النوم فى MattressNextDay، إن المراوح الكهربائية يمكن أن تضر أكثر مما تنفع، مسببة حالات تشمل الحساسية المزعجة إلى التهاب العنق والربو.

وتابع خبير النوم: "إذا وجدت أنك تعانى من العطس المفرط، والعيون الدامعة، وسيلان الأنف، وحكة الحلق وحتى صعوبة التنفس، فتأكد من عدم وجود غبار على شفرات المروحة الكهربائية، وإذا كانت لديك ميزانية جيدة، فإن الأمر يستحق الحصول على مروحة أفضل يمكنها تنقية الهواء عن طريق تقليل جزيئات حبوب اللقاح وعث الغبار في جميع أنحاء الغرفة"، ويوصي الخبير بتنظيف غرفة نومك بانتظام للمساعدة في تخفيف الحساسية. مشاكل صحية ناتجة عن استعمال المراوح فى غرف النوم 1. الاحتقان مشاكل صحية ناتجة عن استعمال المراوح فى غرف النوم 1. الاحتقان

يمكن للرياح الزائدة الناتجة عن المروحة الكهربائية أن تجفف أنفك وحلقك، ما يؤدى إلى إنتاج جسمك المزيد من المخاط من أجل البقاء رطبا، وهذا يمكن أن يسبب العديد من الآثار الجانبية، بما فى ذلك الصداع وانسداد الأنف وحتى صداع الجيوب الأنفية.

ويمكن أن يساعد الحفاظ على شرب الماء فى منع حدوث ذلك، حيث أوصى الخبير بشرب ما لا يقل عن لترين يوميا.





2. جفاف العين وتهيجهالا تؤدى الرياح الزائدة إلى تجفيف أنفك وحلقك فحسب، بل تجفف عينيك أيضا، ما قد يؤدى إلى حدوث تهيج، والعدسات اللاصقة تزيد من احتمالية الجفاف والتهيج.





3. تصلب الرقبة والعضلات المؤلم

أوصى خبير النوم بالامتناع عن توجيه المروحة إلى مناطق العضلات المؤلمة طوال الليل، لأن الهواء البارد المركز يمكن أن يجعل عضلاتك متوترة ومتشنجة، ما يسبب المزيد من الألم، وقد تلاحظ تيبس رقبتك منذ استخدام مروحة كهربائية، لذا امتنع عن استخدامها لبضع ليال لترى ما إذا كنت ستلاحظ فرقا.