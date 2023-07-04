إزاى تحافظ على صحة جهازك الهضمى والأمعاء

القاهرة - سامية سيد - الجهاز الهضمى من أكثر أجهزة الجسم تأثرا بالعديد من العوامل سواء تناول أكل غير صحى أو التوتر وغيرها من العوامل، وحسب ما ذكره موقع webmed فإن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها لتحسين صحة الأمعاء والجهاز الهضمى.نصائح لتحسين صحة الأمعاء - تجنب التوتر

التوتر له تأثيرات سلبية على صحة الأمعاء، خاصةً عند الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبى، لذلك ينصح بتجنب الضغط النفسى والسيطرة عليه عن طريق ممارسة تمارين التأمل والاسترخاء، مثل اليوجا والتنفس العميق، تناول المشروبات العشبية المهدئة للأعصاب.

- النوم الجيد

يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم يوميًا، يتراوح من 6 إلى 8 ساعات كل ليلة، لأن السهر من العادات الخاطئة التى تؤثر سلبًا على صحة الأمعاء.