شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يجب تجنبها للمصابين بالتهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصحت دراسات طبية من يعانون من التهاب المفاصل بتناول الأغذية الصحية اللازمة للجسم، لكنها فى الوقت ذاته تحذر من بعض الأطعمة التى تزيد من حدة الالتهاب والأعراض المصاحبة له.

ففى دراسة أجرتها الكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم على مصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدى، لاحظ الباحثون أنه من بين 20 نوعا من الأطعمة، يبدو أن المشروبات الغازية المحلاة بالسكر والحلويات من المرجح أن تؤدى إلى تفاقم أعراض المرض، وفق ما ذكره موقع "هيلث لاين" فهى:

الملح

كما وجدت دراسة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة يونسى فى كوريا الجنوبية على فئران عام 2019 أن التهاب المفاصل كان أكثر حدة لدى الفئران التى تناولت نظاما غذائيا غنيا بالملح، مقارنة بتلك التى احتوى نظامها الغذائى على ملح أقل.

وأشار الباحثون إلى أن تناول كميات كبيرة من الصوديوم قد يكون عامل خطر للإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل لدى الأشخاص.



الأطعمة المصنعة الأطعمة المصنعة تميل العناصر فائقة المعالجة مثل الوجبات السريعة واللحوم المصنعة، إلى أن تكون غنية بالسكر المضاف والمواد الحافظة والفركتوز والمكونات الأخرى التى يحتمل أن تزيد الالتهابات، وبالتالي تؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل.





الجلوتين الجلوتين عبارة عن مجموعة من البروتينات الموجودة فى القمح والشعير والحبوب الأخرى.

وربطت بعض الأبحاث بين الجلوتين وزيادة التهاب المفاصل، وأشارت إلى أن اتباع نظام غذائى نباتى خالٍ من هذا المركب قد يقلل من نشاط المرض ويحسن وضع الالتهاب.