4 نصائح للتعامل مع التنمر الإلكترونى

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القاهرة - سامية سيد - لا يقتصر التنمر الإلكترونى على ساحات المدارس أو زوايا الشوارع أو أماكن العمل، بل يمكن أن يحدث فى أى مكان عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر على مدار 24 ساعة فى اليوم، ولا يتطلب المتنمرون عبر الإنترنت اتصالًا وجهاً لوجه ولا يقتصر تنمرهم على حفنة من الشهود فى كل مرة، كما أنه لا يتطلب قوة جسدية أو قوة فى الأرقام، وفقا لما نشره موقع helpguide.





نصائح للتعامل مع التنمر الإلكترونى

النصيحة الأولى : رد على المتنمر عبر الإنترنت بالطريقة الصحيحة

إذا كنت مستهدفًا من قبل المتنمرين عبر الإنترنت، فمن المهم عدم الرد على أى رسائل أو منشورات مكتوبة عنك، مهما كانت مؤذية أو غير صحيحة، لن يؤدى الرد إلا إلى تفاقم الموقف وإثارة رد فعل منك هو بالضبط ما يريده المتسلط عبر الإنترنت، لذلك لا تمنحه الرضا.

من المهم أيضًا ألا تسعى للانتقام من متنمر عبر الإنترنت من خلال أن تصبح متنمرًا عبر الإنترنت، لن يؤدى ذلك إلا إلى تفاقم المشكلة وقد يؤدى إلى عواقب قانونية خطيرة عليك، إذا كنت لن تقول ذلك شخصيًا، فلا تقل ذلك عبر الإنترنت.

بدلاً من ذلك رد على التنمر عبر الإنترنت من خلال:

حفظ أدلة التنمر الإلكترونى، احتفظ برسائل نصية مسيئة أو لقطة شاشة لصفحة ويب، على سبيل المثال ثم أبلغ عنها لشخص بالغ موثوق به، مثل أحد أفراد الأسرة أو المعلم أو مستشار المدرسة، إذا لم تبلغ عن الحوادث، فغالبًا ما يصبح المتسلط عبر الإنترنت أكثر عدوانية.

الحصول على المساعدة، تحدث إلى أحد الوالدين أو المعلم أو المستشار أو أى شخص بالغ موثوق به.

إبلاغ الشرطة بالتهديدات بالإيذاء والرسائل الجنسية غير اللائقة. في كثير من الحالات، يمكن مقاضاة تصرفات المتنمر عبر الإنترنت بموجب القانون.

منع التواصل مع المتنمر عبر الإنترنت، احظر عنوان بريدهم الإلكتروني ورقم هاتفهم الخلوي، أو ألغِ صداقتهم أو ألغِ متابعتهم، واحذفهم من جهات اتصالك على وسائل التواصل الاجتماعى، أبلغ عن أنشطتهم إلى مزود خدمة الإنترنت (ISP) أو إلى أي وسائط اجتماعية أو مواقع ويب أخرى يستخدمونها لاستهدافك. قد تشكل تصرفات المتسلط عبر الإنترنت انتهاكًا لشروط خدمة موقع الويب أو ، وفقًا للقوانين في منطقتك، قد تستدعي توجيه اتهامات جنائية.

النصيحة الثانية: أعد تقييم عاداتك على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي

يمكن أن يساعدك قضاء الوقت عبر الإنترنت ، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي ، في الشعور بالاتصال بالأصدقاء والعائلة حول العالم والعثور على مجتمعات واهتمامات ومنافذ جديدة للتعبير عن الذات. ومع ذلك ، فإن قضاء الكثير من الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون له أيضًا بعض الآثار السلبية.

النصيحة الثالثة : ابحث عن الدعم من أولئك الذين لا يمارسون التسلط عبر الإنترنت

إن وجود أشخاص تثق بهم يمكنك اللجوء إليهم للحصول على الدعم والطمأنينة يمكن أن يساعدك في التعامل حتى مع أكثر تجارب التنمر عبر الإنترنت حقدًا وإتلافًا، تواصل للتواصل مع العائلة والأصدقاء الحقيقيين أو استكشف طرق تكوين صداقات جديدة، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يحبونك ويقدرونك على طبيعتك.

النصيحة الرابعة : شاهد التنمر عبر الإنترنت من منظور مختلف

يمكنك المساعدة في تخفيف آلام التنمر عبر الإنترنت من خلال عرض المشكلة من منظور مختلف، المتسلط عبر الإنترنت هو شخص غيور ومحبط ، وغالبًا ما يحاول الهروب من مشاكله الخاصة، هدفهم هو السيطرة على مشاعرك حتى يشعر بالقوة.. لا تمنحهم الرضا.