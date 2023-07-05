شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر صحية غير متوقعة لارتداء أقنعة العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت تينا باتيل خبيرة البصريات فى Feel Good Contacts، من عدد من المخاطر الصحية المرتبطة بارتداء أقنعة العين فى الليل. وفقا لموقع صحيفة إكسبريس البريطانية.

ووفقا لتينا فإن أقنعة العين تلتقط البكتيريا والأوساخ والمكياج والزيوت الطبيعية والعرق، وإذا لم يتم غسلها أو استبدالها بانتظام، فقد تسبب التهابات فى العين، ونصحت: "إذا شعرت بأى ألم واحمرار وإفرازات لزجة وتقشر الجفون عند الاستيقاظ، فعليك التوقف عن استخدام القناع وطلب المشورة من طبيب العيون".

ونظرا لأن أقنعة العين مصنوعة من مجموعة متنوعة من المواد (الساتان والمخمل والصوف والحرير والقطن وما إلى ذلك)، فقد يكون من الممكن أيضا تجربة تهيج الجلد أو التشققات أو جفاف الجلد أو رد فعل تحسسى على القماش المصنوع منه، بحسب تينا، لذلك، عند شراء قناع العين، يجب التأكد من أنه مصنوع من مادة صديقة لبشرتك.

وأضافت: "عيب آخر محتمل لأقنعة العين هو أنه إذا تم تركيبها بإحكام شديد، فإنها قد تضع ضغطا شديدا على عينيك، وهذا يعنى أنك ستشهد رؤية ضبابية عندما تستيقظ فى الصباح، وإذا لاحظت ذلك فاضبط الحزام أو اشترى قناعا مناسبا بشكل أفضل، وإذا استمرت الرؤية المشوشة لأكثر من 24 ساعة، فعليك مراجعة أخصائي العيون".

وأشارت تينا إلى أن فوائد ارتداء أقنعة العين الملائمة بشكل صحيح معروفة جيدا، من ضمان نوم عميق وخال من العوائق إلى المساعدة في جفاف العين، وتشير بعض الأبحاث أيضا إلى أنها يمكن أن تساعد على علاج الخطوط الدقيقة والتجاعيد أيضا"، وتوصي أخصائية البصريات بضرورة التصرف بحذر دائما عندما يتعلق الأمر بوضع أي شيء على عينيك.