شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى أسباب وعلامات انخفاض هرمون التستوستيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب التستوستيرون دورًا رئيسيًا باعتباره الهرمون الذكرى الرئيسى الذى ينظم الفروق بين الجنسين، وتطوير الخصائص الجنسية، وتكوين الخلايا المنوية ، والخصوبة ، وينتمي التستوستيرون إلى مجموعة الهرمونات المعروفة باسم الأندروجينات، بينما يوجد معظم هذا الهرمون عند الذكور، ويتم إنتاج كميات صغيرة بواسطة الغدد الكظرية والمبايض عند الإناث، وإليك أسباب انخفاض هرمون التستوستيرون لدى النساء وفقا لما نشره موقع pinkvilla.

ما هو انخفاض هرمون التستوستيرون لدى النساء؟

تشير الدراسات إلى أن الشابات الأصحاء ينتجن نحو 300 ميكروجرام من هرمون التستوستيرون يوميًا، ينتج المبيض نصف هذا الهرمون، والنصف الآخر يأتى من الغدد الكظرية، عندما تتم إعاقة الإنتاج بسبب بعض العوامل مثل الشيخوخة وانقطاع الطمث الطبيعي أو عندما يكون هذا الهرمون ناقصًا في الجسم، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى النساء.

علامات انخفاض هرمون التستوستيرون لدى النساء

تطور التعب أو الضعف

مزاج منخفض أو اكتئاب

مشاكل في التركيز

ضعف العضلات وفقدان الكتلة العضلية

ترقق خصلات الشعر وتساقطه

أنماط النوم المضطربة

جفاف المهبل

ووفقًا للدراسات قد تنبع أسباب انخفاض هرمون التستوستيرون لدى النساء من مجموعة متنوعة من الأسباب، من أمراض الغدة الكظرية، استئصال المبيض، عدوى فيروس نقص المناعة البشرية، متلازمة تيرنر، فشل المبايض المبكر، استئصال الغدة الكظرية، وأمراض الغدة النخامية إلى الاستهلاك العالي أو جرعة عالية من الكورتيكوستيرويدات هذه كلها أسباب نقص أو انخفاض مستوى الهرمون في جسم المرأة.

وتشير الأبحاث إلى أنه بمجرد دخول المرأة العشرين عامًا، يبدأ مستوى هرمون التستوستيرون في جسدها في الانخفاض، قد ينخفض ​​بنسبة 50% بين أوائل العشرينات ومنتصف الأربعينات، ومن ثم قد يحدث انخفاض هرمون التستوستيرون المرتبط بالعمر لدى النساء أو قد يحدث نقص في النساء في أواخر الثلاثينات والأربعينات من العمر.

في حين أن العمر قد يكون أحد أكبر العوامل التي تؤثر على كمية هذا الهرمون، هناك سبب آخر هو انقطاع الطمث، حيث تشير الدراسات إلى أنه قبل أن تصل النساء إلى سن اليأس، فإن أجسامهن تنتج نحو ثلاثة أضعاف كمية هرمون التستوستيرون مثل هرمون الاستروجين، ويشير انقطاع الطمث إلى حالة طبية روتينية وغير مرضية يحدث فيها توقف دائم للحيض لمدة 12 شهرًا تقريبًا، ويكون متوسط ​​العمر لحدوث انقطاع الطمث 51 سنة.