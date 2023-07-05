شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات بسيطة لعلاج الإمساك.. أبرزها شرب الماء بكثرة والان مع تفاصيل الخبر
أعراض الإمساك1.قلة حركات الأمعاء
2.صعوبة في التبرز
3.براز صلب أو صغير
4.انتفاخ البطن
قد تشعر أيضًا أنك بحاجة إلى مساعدة لتفريغ أمعائك، مثل الضغط على بطنك.
بعض أسباب الإمساك
1.تغييرات على ما تأكله
2.عدم وجود كمية كافية من الماء
3.الإكثار من تناول منتجات الألبان
4.مقاومة الرغبة فى التبرز
5.الإفراط فى استخدام المسهلات من بعض الأدوية
6.اضطرابات الأكل
7.مشاكل فى الأعصاب والعضلات فى الجهاز الهضمى
8.سرطان القولون
9.الحالات العصبية مثل مرض باركنسون أو التصلب المتعدد
10. خمول الغدة الدرقية (يسمى قصور الغدة الدرقية )
خطوات لعلاج الإمساك1.اشرب كوبين إلى أربعة أكواب إضافية من الماء يوميًا
2.جرب السوائل الدافئة، خاصة فى الصباح.
3.أضف الفواكه والخضراوات إلى نظامك الغذائى.
4.تناول الخوخ وحبوب النخالة.
5.تمرن معظم أيام الأسبوع، عندما تحرك جسمك تصبح عضلات أمعائك أكثر نشاطًا أيضًا.
6.لا تتجاهل الرغبة فى التبرز.
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