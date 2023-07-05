شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تظهر على العينين تشير إلى ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جسم الإنسان نظام معقد ومترابط، حيث يعتمد كل جزء من أجزاء الجسم - بما فى ذلك الأعضاء والأنسجة والخلايا - على أجزاء أخرى ويؤثر عليها بطرق مختلفة، على سبيل المثال، جهاز الدوران "المسئول عن الدورة الدموية"، والذى يشمل القلب والأوعية الدموية والدم، وينقل الأكسجين والمواد المغذية إلى جميع خلايا الجسم، بما فى ذلك العينين.

ويؤدى ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط إلى إتلاف الأوعية الدموية فى شبكية العين، وهى الأنسجة الحساسة للضوء فى الجزء الخلفى من العين، وتُعرف هذه الحالة باسم اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.

ووفقا لموقعOnlyMyHealth يمكن أن يؤدى ارتفاع ضغط الدم إلى أمراض خطيرة فى العين، مثل اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، حيث تتضرر الأوعية الدموية فى شبكية العين، مضيفًا أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب علامات مثل نزيف الشبكية، وبقعا من الصوف القطنى، والشرايين الضيقة، ومع ذلك يقول الطبيب إن هذه العلامات قد لا تقتصر على ارتفاع ضغط الدم فحسب، بل يمكن أيضًا أن تكون ناجمة عن حالات أخرى.

ووفقًا لمايو كلينك يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم أيضًا فى تراكم السوائل تحت الشبكية، ويُسمى أيضًا اعتلال المشيمية، ويمكن أن يسبب أعراضًا مثل تشوه الرؤية أو تندب أحيانًا يضعف الرؤية، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يحدث تلفا فى الأعصاب، أو اعتلال عصبى بصرى، ما يؤدى إلى حدوث نزيف داخل العين أو فقدان البصر.

ويعد اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم شائعًا نسبيًا بين الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم، خاصة أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم طويل الأمد والسيطرة عليه بشكل سيئ.

علامات ارتفاع ضغط الدم فى عينيك

تتضمن بعض الأعراض الشائعة لاعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم ما يلى:

تغييرات الرؤية

عوامات العين ، وهي بقع أو خطوط داكنة تبدو وكأنها تنجرف عبر مجال الرؤية

ومضات من الضوء أو زيادة مفاجئة في عدد العوامات

الصداع

انزعاج العين

الأعراض الأخرى لارتفاع ضغط الدم

غالبًا ما يُشار إلى ارتفاع ضغط الدم، المعروف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم، باسم "القاتل الصامت" لأنه لا يسبب عادةً أعراضًا ملحوظة في مراحله المبكرة، ومع ذلك مع ارتفاع ضغط الدم إلى مستويات أكثر حدة، قد يعاني بعض الأفراد من أعراض معينة. يمكن أن تشمل..