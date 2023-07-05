شكرا لقرائتكم خبر عن عادات لفقدان الوزن على المدى الطويل.. منها زيادة النشاط والنوم الجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان الوزن والحفاظ عليه هدف يسعى الكثيرون لتحقيقه، وتعديلات نمط الحياة طويلة المدى تساعد على إنقاص الوزن والحفاظ عليه، وفى هذا التقرير نتعرف على 8 عادات بسيطة لفقدان الوزن على المدى الطويل، بحسب موقع "longevity".

عادات بسيطة وصحية لفقدان الوزن على المدى الطويلتحديد الأهداف

للحفاظ على نجاح إنقاص الوزن ضع أهدافًا معقولة وقابلة للتحقيق، حيث يساعدك تحديد أهدافك على بناء خريطة طريق تحافظ على تحفيزك وتركيزك.

تطوير استراتيجية نظام غذائى صحى

النظام الغذائى الصحى ضرورى لتقليل الدهون على المدى الطويل.

ممارسات الأكل اليقظ

إن إدراك اختياراتك الغذائية وعاداتك الغذائية يستلزم اليقظة والانتباه لما تتناوله من طعام مع اختيار أطعمة صحية.

قد تمنع الإفراط فى تناول الطعام من خلال الانتباه إلى إشارات الجوع والامتلاء فى جسمك.

خذ وقتك واستمتع بكل قضمة وركز على مذاق وقوام طعامك.

وجبات متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية

اعط الأولوية للوجبات الكاملة غير المصنعة التى تحتوى على عناصر غذائية حيوية لتشجيع تقليل الدهون على المدى الطويل.

استهدف نظامًا غذائيًا متوازنًا يشمل مجموعة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون والدهون الصحية.

تعزز هذه الوجبات الغنية بالمغذيات الشبع وتحافظ على مستويات الطاقة وتحسن الصحة العامة.

الانخراط فى ممارسة الرياضة والنشاط البدنى

لفقدان الدهون على المدى الطويل من الضرورى ممارسة النشاط البدنى المتكرر وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائى جيد.

دمج النشاط البدنى فى الحياة اليومية

تأكد من التحرك خلال أنشطتك اليومية، ابحث عن طرق للتحرك أكثر على مدار اليوم، مثل استخدام الدرج بدلاً من المصعد الكهربائي.

النوم الجيد

للحصول على أفضل طريقة لفقدان للدهون وتحسين للصحة العامة، فإن الحصول على قسط كافٍ من النوم أمر بالغ الأهمية، لتعزيز التوازن الهرموني ومستويات الطاقة والتعافي، استهدف الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة.

قم بتأسيس طقوس ليلية مهدئة وتأكد من أن غرفة نومك مريحة، بالإضافة إلى ذلك ، تحكم في مستويات التوتر لديك من خلال ممارسة تقنيات اليقظة أو الاسترخاء، حيث قد يتداخل التوتر الشديد مع النوم.