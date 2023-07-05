شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تسرب السائل الدماغى.. الأعراض والأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسرب السائل الدماغى من الأمراض التى لها العديد من الأسباب، كما أنها تعرض المصاب بها للمضاعفات العديدة، ووفقا لهذا التقرير نتعرف أكثر عن تسرب السائل الدماغى وفقا لموقع everdayhealth.



ما هو تسرب السائل الدماغى؟ ما هو تسرب السائل الدماغى؟ هو وجود ثقب فى غلاف الجمجمة، ويكون السبب فى الإصابة هو التعرض لإصابات شديدة فى الرأس أو الخضوع لعملية جراحية فى هذا المكان الحساس. ما هو السائل الدماغى؟ ما هو السائل الدماغى؟ السائل الدماغى هو سائل خفيف شفاف اللون يحيط بالمخ والحبل الشوكى. ما أهمية السائل الدماغى للجسم؟السائل الدماغى له العديد من الفوائد الصحية، ومنها.. ما أهمية السائل الدماغى للجسم؟السائل الدماغى له العديد من الفوائد الصحية، ومنها..

- حماية المخ والحبل الشوكى من التعرض للصدمات.

- يحافظ على صحة المخ والجمجمة.

- يقوى أعصاب الجسم من خلال إمدادها بالأكسجين والجلوكوز.

- يقضى على البكتريا والجراثيم التى تهاجم الجسم.



ما أسباب الإصابة بتسرب السائل الدماغى؟ ما أسباب الإصابة بتسرب السائل الدماغى؟ هناك بعض الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بتسرب السائل الدماغى، ومنها..

- التعرض لكدمة قوية فى الرأس.

- تعرض غلاف المخ إلى ثقب بعد الخضوع للعملية جراحية.





ما أعراض الإصابة بتسرب السائل الدماغى؟نزول مادة شفافة من الأنف أو الأذن، بالإضافة إلى الشعور بالصداع الشديد والدوخة، والرغبة فى الغثيان.





ما المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بتسرب السائل الدماغى؟ الشخص الذى يتعرض لهذا الأمر يصبح أكثر عرضة للإصابة لالتهاب خلايا المخ، أو النخاع الشوكى، ضعف شديد فى الجهاز المناعى.





ما علاج تسرب السائل الدماغى؟الراحة هى أساس علاج تسرب السائل الدماغى، مع تناول المسكنات، وإذا لم تشعر بالراحة يجب الذهاب للطبيب، لأن هذا الأمر مؤشر على ضرورة التدخل الجراحى.