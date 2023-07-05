شكرا لقرائتكم خبر عن متى تحتاج إلى علاج قناة الجذر فى الأسنان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاويف الأسنان أو التسوس مشكلة شائعة تصيب الناس من جميع الأعمار، وإذا تركت دون علاج تسبب ألما شديدا يصل لفقدان الأسنان، وفى حين أن معظم التجاويف يمكن علاجها بحشو أسنان بسيط، إلا أن بعض الحالات تتطلب رعاية أكثر شمولاً، مثل علاج قناة الجذر، وفى هذا التقرير نستكشف متى يكون علاج قناة الجذر فى الأسنان ضروريًا.

تسوس الأسنان

ينتج تسوس الأسنان، وفقا لموقع "livestrong" عن مجموعة من العوامل، بما فى ذلك البكتيريا، وسوء نظافة الفم، والنظام الغذائى الغنى بالسكر، والاستعداد الوراثى، عندما تتشكل طبقة البلاك، وهى طبقة لزجة من البكتيريا على الأسنان وتتحد مع السكريات من الأطعمة أو المشروبات، فإنها تنتج الأحماض التى تهاجم مينا الأسنان، بمرور الوقت، ينتج عن هذا التآكل الحمضى فتحات صغيرة أو تجاويف فى بنية السن.

متى تكون معالجة قناة الجذر مطلوبة تسوس عميق

عندما لا يتم علاج تسوس الأسنان، فإنه يتقدم تدريجيًا بشكل أعمق فى السن، ويصل إلى الطبقات الداخلية، حيث يتواجد لب الأسنان، ويحتوى لب الأسنان على أعصاب وأوعية دموية ونسيج ضام، وإذا وصل التسوس إلى هذه النقطة، فإنه يمكن أن يسبب التهابًا وعدوى فى اللب، ما يؤدى إلى ألم شديد وحساسية، فى مثل هذه الحالات يصبح علاج قناة الجذر ضروريًا لإزالة اللب المصاب وإنقاذ السن.

وجع الأسنان المستمر

ألم الأسنان النابض المستمر يمكن أن يشير إلى أن التسوس قد وصل إلى النهايات العصبية داخل اللب، وقد يتفاقم الألم عند العض أو الضغط على السن المصاب، وغالبًا ما يكون هذا الانزعاج المستمر علامة واضحة على أن إجراء قناة الجذر مطلوب للقضاء على العدوى وتخفيف الألم.

الحساسية لدرجة الحرارة

قد تشير زيادة الحساسية لدرجات الحرارة الساخنة أو الباردة، حتى بعد إزالة المنبه، إلى وجود مشكلة أساسية.

وعندما يتقدم التسوس إلى اللب تصبح الأعصاب أكثر انكشافًا، ما يؤدى إلى زيادة الحساسية، وإذا استمرت الحساسية لفترة طويلة بعد التعرض للمواد الساخنة أو الباردة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على الحاجة إلى قناة الجذر.

التهاب اللثة وخراجها

يمكن أن يؤدى التسوس المتقدم والعدوى داخل السن إلى التهاب اللثة المحيطة بالمنطقة المصابة، قد يحدث تورم ونتوء أو خراج صغير مملوء بالصديد.

هذا الخراج عبارة عن مجموعة من البكتيريا والأنسجة الميتة، وغالبًا ما يتطلب اهتمامًا فوريًا، ويمكن أن يؤدى علاج قناة الجذر إلى إزالة العدوى واستنزاف الخراج واستعادة صحة الفم.

الأسنان المشوهة

عندما يتأثر لب الأسنان قد يغمق السن أو يتحول إلى لون رمادى مقارنة بالأسنان المجاورة، هذا اللون هو نتيجة للتغيرات الداخلية داخل السن وهو مؤشر واضح على أن قناة الجذر قد تكون ضرورية لمعالجة المشكلة الأساسية.

يمكن أن يتطور تسوس الأسنان إذا تُرك دون علاج، ويصبح علاج قناة الجذر ضروريًا عندما يصل التسوس إلى الطبقات الداخلية للأسنان، مما يسبب التهابًا وعدوى وألمًا شديدًا وحساسية، من الأهمية الانتباه إلى آلام الأسنان المستمرة والتهاب اللثة وحساسية درجة الحرارة وتغير لون الأسنان، حيث يمكن أن تكون هذه علامات على الحاجة إلى إجراء قناة الجذر.

تذكر أن الحفاظ على نظافة الفم الجيدة وفحوصات الأسنان المنتظمة والنظام الغذائي المتوازن يمكن أن يساعد في منع التسوس ويقلل من الحاجة إلى علاجات الأسنان الغازية مثل قنوات الجذر.