شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى تناول الفواكه يعرضك للإصابة بأمراض الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف لدى الجميع مدى تأثير النظام الغذائى على الصحة العامة للأشخاص، لذا ينصح الأطباء باتباع نظام جيد يحتوى على العناصر الغذائية الغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن والسوائل التى يحتاجها الجسم بشكل يومى، حتى لا يتعرض لتدهور فى الأحوال الصحية.

وكشفت الدراسات أن الإفراط فى تناول بعض المواد الغذائية يسبب أضرارا بالغة الخطورة على الصحة ما يؤدى إلى الإصابة ببعض أمراض القلب والأوعية الدموية والضغط وغيرها، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

ومن جانبها قالت الدكتورة ناتاليا ماروزوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمى، إن تناول كمية كبيرة من الفواكه يمكن أن يلحق الضرر بالكبد لأنها تحتوى على سكر الفركتوز الضار للكبد، مشيرة إلى أن جميع الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من السمن الحيوانى والكوليسترول والملح والخل والصبغات الغذائية والمواد الحافظة والمدخنة والكحول وكذلك الفواكه والعسل تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد.

وذكرت الطبيبة أن الزبدة غنية بفيتامينات A و D، لكن إذا كانت هناك مشكلات فى الكبد، فمن الأفضل الحد من استخدامها أو استبعادها تماما، والملح بكميات كبيرة يسبب اضطراب عملية هضم الدهون وامتصاصها ما يزيد العبء على الكبد.

وفى ذات السياق تسبب زيادة البكتيريا فى الأمعاء، واختلال الدورة الدموية المعوية الكبدية لأحماض الصفراء، تكثيف الصفراء وتكون الحصى فى كيس المرارة.

كما أضافت الطبيبة إلى أن الكزبرة، والثوم البري، والكيوي، والتوت البري وأي أطعمة حمضية أخرى يمكن اعتبارها مفيدة، ولكن ليس للكبد.

وتنصح بتناول الفواكه بكميات معتدلة، وعند تطور أمراض الكبد من الأفضل الامتناع عن تناولها وكذلك العسل، وعدم تناول الأطعمة الغنية بالكوليسترول مثل الزبدة والسمن والبيض والنقانق، كما يجب اتباع نظام غذائي متوازن، ومن المهم استبعاد الكحول والتدخين، وبالإضافة إلى ذلك من المفيد ممارسة النشاط البدنى اليومى وأخذ قسط كاف من الراحة والنوم.