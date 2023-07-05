شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتقليل مخاطر التهاب المفاصل عند النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العناية بالمفاصل لدى النساء أمر بالغ الأهمية، حيث يؤثر التهاب المفاصل على عدد كبير من النساء فى جميع أنحاء العالم، وهناك خطوات استباقية يمكن للمرأة اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل والحفاظ على صحتها وفقا لموقع onlymyhealth.

وتكون معظم إصابات التهاب المفاصل بسبب إصابة الجهاز المناعى التى يمكن أن تحدث فى أى وقت، وفقًا لمركز جونز هوبكنز لالتهاب المفاصل (JHAC).

وفى التقرير التالى نستعرض بعض النصائح لتقليل مخاطر التهاب المفاصل لدى النساء..

الحفاظ على وزن صحى

الوزن الزائد يضغط على المفاصل، خاصة الركبتين والوركين، ومن خلال الحفاظ على وزن صحى من خلال نظام غذائى متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يمكن للمرأة تقليل الضغط على المفاصل وتقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

ابق نشيطا

تساعد التمارين المنتظمة فى الحفاظ على مرونة المفاصل وتقوية العضلات المحيطة بها، الأنشطة منخفضة التأثير مثل المشى والسباحة وركوب الدراجات هى خيارات ممتازة، من المهم تحقيق توازن بين البقاء نشيطًا وتجنب الإجهاد أو الأنشطة عالية التأثير التى قد تؤدى إلى إجهاد المفاصل".

احمِ مفاصلك

مارس تقنيات صديقة للمفاصل أثناء الأنشطة اليومية، استخدم ميكانيكا الجسم المناسبة عند رفع الأشياء الثقيلة، وتجنب الحركات المتكررة أو فترات الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، إذا لزم الأمر استخدم الأجهزة المساعدة، مثل الأدوات المريحة أو المشابك لدعم وحماية مفاصلك.

اتباع نظام غذائى متوازن

يمكن أن يوفر اتباع نظام غذائى غنى بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية العناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة التى تدعم صحة المفاصل، وتحتوى بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية (السلمون) والمكسرات والبذور على أحماض أوميجا 3 الدهنية التى لها خصائص مضادة للالتهابات.

السيطرة على التوتر

الإجهاد المزمن يمكن أن يساهم فى الالتهاب ويزيد من أعراض التهاب المفاصل، شارك في أنشطة تخفيف التوتر مثل اليوجا أو التأمل أو تمارين التنفس العميق أو الاسترخاء".

احم نفسك من الإصابة

اتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب إصابات المفاصل، مثل استخدام معدات السلامة المناسبة أثناء الأنشطة البدنية أو الرياضة، ويمكن أن يتسبب السقوط أيضًا فى تلف المفاصل، لذا حافظ على إضاءة منزلك جيدًا وإزالة مخاطر التعثر واستخدم الدرابزين على السلالم.

حافظ على وضعية جيدة

يعد الحفاظ على الوضع الجيد أمرًا ضروريًا لصحة المفاصل، حيث يساعد في توزيع الوزن بالتساوي ويقلل من الضغط على مفاصل معينة، مارس بيئة العمل المناسبة، مثل استخدام الكراسى المريحة ووضع شاشة الكمبيوتر على مستوى العين، لدعم الوضع الصحي وتقليل مخاطر المشكلات المتعلقة بالمفاصل.

احصل على فحوصات منتظمة

يمكن أن تساعد الفحوصات الطبية المنتظمة فى تحديد العلامات المبكرة لالتهاب المفاصل أو الحالات الأخرى ذات الصلة، استشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لإجراء الفحوصات والتشخيص والعلاج المناسبين إذا لزم الأمر.