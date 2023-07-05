شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تناولها يوميا لزيادة خلايا الدم البيضاء وتعزيز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد خلايا الدم البيضاء مكونات أساسية لجهاز المناعة لدينا لأنها تدافع عن الجسم من الأمراض والالتهابات والمواد الغريبة (المستضدات)، من الضرورى فهم كيفية زيادة خلايا الدم البيضاء أو على الأقل الحفاظ على مستوياتها للمساعدة فى تعزيز جهاز المناعة، تلعب هذه الخلايا دورًا رئيسيًا فى مكافحة التعرض لجميع المستضدات البيئية، سواء كانت نزلة برد بسيطة أو عدوى شديدة، عندما تفشل خلايا الدم البيضاء فى مهمتها سوف تمرض، لهذا السبب من الضرورى أن تعرف كيفية زيادة عدد خلايا الدم البيضاء من خلال تدابير بسيطة مثل الغذاء الصحى والعادات الصحية، وإليك بعض أفضل الأطعمة لزيادة خلايا الدم البيضاء، وفقا لما نشره موقع pinkvilla.

أطعمة تعزز خلايا الدم البيضاء- الثوم

يحتوى الثوم على مركبات الكبريت مثل الأليسين التى تحفز إنتاج الحمضات والخلايا الليمفاوية والضامة، وفرة من الفيتامينات C و B6 ، والمعادن مثل السيلينيوم والمنجنيز التى تنشط خلايا الدم البيضاء وتعزز قدرتها على مكافحة الأمراض.

- السبانخ

السبانخ توفر مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الفيتامينات A و C و E و K والمعادن مثل الحديد والسيلينيوم والمغنيسيوم والزنك، وتعمل هذه الفيتامينات والمعادن، جنبًا إلى جنب مع البيتا كاروتين الموجود في السبانخ، على تعزيز نمو وتنشيط خلايا الدم البيضاء وعمل العدلات والخلايا الليمفاوية والضامة.

- الخضراوات

تعتبر بعض الخضراوات مثل الطماطم والفلفل الحلو والمشروم والبروكلي والسبانخ واللفت والفاصوليا، من الأطعمة الكاملة التي يمكن أن تعدل جهاز المناعة وتعزز المناعة ضد الأمراض، ويحتوى البروكلى على مركب يسمىsulforaphane ، والذى يُعرف بأنه يعزز عدد كرات الدم البيضاء، ويحتوى الفلفل الأحمر على وفرة من فيتامين C ، الذى يعزز المناعة.

وتحتوي الخضراوات مثل الكرنب والقرنبيط وبراعم بروكسل على أيزوثيوسيانات، والتى لها خصائص مضادة للميكروبات وتساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي في الأمعاء.

- الثمار الحمضية

عندما يتعلق الأمر بتقوية خلايا الدم البيضاء، فإن فيتامين سى هو المغذى الرئيسى، وتعد الفواكه الحمضية مثل الكيوى والبرتقال والجريب فروت والليمون غنية بهذا الفيتامين المعزز للمناعة.

فيتامين ج ضروري لنظام المناعة لدينا، خاصة وظيفة الخلايا المناعية، ويزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء التى تقتل مسببات الأمراض، ويسرع حركة نوع معين من خلايا الدم البيضاء تسمى العدلات إلى موقع الإصابة، ويعزز قدرة الخلايا المناعية على ابتلاع وتدمير الكائنات الحية الدقيقة الضارة، بشكل عام يساعد فيتامين ج في تقوية جهاز المناعة لدينا، ابدأ يومك بكوب منعش من عصير الحمضيات، أو أضف شرائح من هذه الفاكهة إلى السلطات والوجبات الخفيفة لتعزيز مناعتك.

- التوت والفراولة

على الرغم من صغر حجم التوت والفراولة إلا أن لهما تأثيرًا كبيرًا على صحة خلايا الدم البيضاء، تساعد هذه الثمار النابضة بالحياة، والغنية بمضادات الأكسدة والفلافونويد، في منع الالتهاب وتلف الخلايا المناعية.

- الزبادى

يساعد الزبادى الملىء بالبروبيوتيك والبروتينات المفيدة فى الحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء المتوازن وكريات الدم البيضاء الصحية، والتى تعتبر ضرورية لوظيفة المناعة المثلى.

- الدهون الصحية.. أحماض أوميجا 3 الدهنية

هذه الدهون الصحية المتعددة غير المشبعة (PUFA) وفيرة في المكسرات (اللوز والجوز) والبذور (بذور الكتان وبذور عباد الشمس) وزيوت الأسماك، تلعب الأحماض الدهنية أوميجا 3 دورًا في تنظيم مسارات الإشارات المناعية والتأثير على تنشيط وسلوك كرات الدم البيضاء.