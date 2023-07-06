شكرا لقرائتكم خبر عن علامات وأعراض الشخصية النرجسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطراب الشخصية النرجسية ينطوى على نمط من التفكير والسلوك المتمحور حول الذات والغطرسة، ونقص فى التعاطف ومراعاة الآخرين، والحاجة المفرطة للإعجاب، وغالبًا ما يصف الآخرون الأشخاص الذين يعانون من النرجسية بأنهم مغرورون ومتلاعبون وأنانيون، تظهر طريقة التفكير والتصرف هذه فى كل مجال من مجالات حياة المصاب، من العمل والصداقات إلى العلاقات الأسرية والحب، وفقا لما نشره موقع helpguide.

والنرجسيون لا يطورون أبدًا القدرة على التماهى مع مشاعر الآخرين - لوضع أنفسهم في مكان الآخرين، بعبارة أخرى يفتقرون إلى التعاطف من نواحٍ عديدة، ينظرون إلى الناس في حياتهم على أنهم أشيا لخدمة احتياجاتهم، نتيجة لذلك لا يفكرون مرتين في الاستفادة من الآخرين لتحقيق غاياتهم الخاصة، وكثيرًا ما يحط من قدر الآخرين أو يرهبهم أو يتنمر عليهم أو يستخف بهم.

ويشعر النرجسيون بالتهديد عندما يواجهون شخصًا يبدو أنه يمتلك شيئًا ما يفتقرون إليه، خاصة أولئك الذين يتمتعون بالثقة والشعبية، كما أنهم يتعرضون للتهديد من قبل أشخاص لا يخضعون لهم أو يتحدونهم بأى شكل من الأشكال، آلية دفاعهم هى الاحتقار، والطريقة الوحيدة لتحييد التهديد ودعم غرورهم المترهل هي إهانة هؤلاء الناس.

علامات وأعراض اضطراب الشخصية النرجسية - عظمة الشعور بأهمية الذات

العظمة هي السمة المميزة للنرجسية، أكثر من مجرد الغرور، فإن العظمة هي شعور غير واقعي بالتفوق، ويعتقد النرجسيون أنها فريدة أو "خاصة" ولا يمكن فهمها إلا من قبل أشخاص مميزين آخرين، علاوة على ذلك، فهي جيدة جدًا لأى شىء متوسط ​​أو عادى إنهم يريدون فقط الارتباط بالأشخاص والأماكن والأشياء ذات المكانة العالية والارتباط بهم.

- يعيش فى عالم خيالى يدعم أوهام العظمة لديهم

نظرًا لأن الواقع لا يدعم وجهة نظرهم العظيمة عن أنفسهم، فإن النرجسيين يعيشون فى عالم خيالى مدعوم بالتشويه وخداع الذات والتفكير السحرى، إنهم يدورون تخيلات تمجيد ذاتيًا لنجاح غير محدود، وقوة ، وتألق ، وجاذبية ، وحب مثالي يجعلهم يشعرون بأنهم مميزون ومسيطرون.

- يحتاج إلى ثناء وإعجاب دائمين

إن إحساس النرجسي بالتفوق يشبه البالون الذى يفقد الهواء تدريجيًا دون تدفق مستمر من التصفيق والاعتراف لإبقائه منتفخًا، الإطراء العرضي لا يكفي. يحتاج النرجسيون إلى طعام ثابت من أجل غرورهم، لذا فهم يحيطون أنفسهم بأشخاص على استعداد لتلبية شغفهم المهووس للتأكيد.

- الشعور بالاستحقاق

نظرًا لأنهم يعتبرون أنفسهم مميزين، يتوقع النرجسيون معاملة تفضيلية على النحو الواجب، إنهم يؤمنون حقًا أن ما يريدونه يجب أن يحصلوا عليه، كما يتوقعون أيضًا أن يمتثل الأشخاص من حولهم تلقائيًا لكل رغباتهم ونزواتهم.