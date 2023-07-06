شكرا لقرائتكم خبر عن حمية detox هتنضف جسمك من السموم وتحميك من القلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت دراسات طبية حديثة أن الإصابة بالأرق والتوتر يكون بسبب اتباع أنظمة غذائية غير صحية، ونستعرض فى التقرير التالى أبرز وأهم الفوائد الصحية لاتباع حمية detox لتطهير وتنظيف الجسم، وفقا لما نشره موقع healthline.

وأكد التقرير أن نظام ديتوكس يساهم بشكل كبير فى إمداد الجسم بالعديد من الفوائد على الصحة ومنها..

- تنشيط الذاكرة.

- التخلص من الأرق والقلق.

- تطهير الجسم من السموم المتراكمة داخله، وخاصة المتراكمة علي الكبد.

- التخلص من الوزن الزائد، لأنه نظام غذائى يمد الجسم بجميع العناصر الغذائية، وأيضا يساعد فى الشعور بالشبع وزيادة حرق الدهون.

- تقليل فرص الإصابة بالسرطان، نتيجة لتطهير الجسم وتخلصه من السموم.

- تقوية الجهاز المناعى والحد من الإصابة بالأمراض الفيروسية أو البكتريا.

- إذا كنت تعاني من ألم شديد في العظام فعليك اتباع نظام ديتوكس، لأنه يساهم بشكل كبير فى القضاء على سموم الجسم، التى ربما ترتكز على المفاصل والعظام.





أعراض تراكم السموم فى الجسم- ألم فى المفاصل وعظام الجسم وعدم القدرة على القيام بأى نشاط.

- رائحة الجسم غير الجيدة بالإضافة إلى رائحة البول والبراز النفاذة.