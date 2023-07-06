شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مراحل الإصابة بسرطان الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصنف سرطان الكلى وفقًا لمدى تقدم المرض وانتشاره فى الجسم، وفى هذا التقرير نتعرف على مراحل الإصابة بسرطان الكلى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وهناك أربع مراحل لسرطان الكلى، وكل مرحلة تتطلب علاجات مختلفة.

المرحلة الأولى لسرطان الكلى

المرحلة الأولى يكون الورم صغيرا بشكل عام، ويبلغ قطره أقل من 7 سم، وفى هذه المرحلة يقتصر السرطان على الكلى ولم ينتشر إلى الغدد الليمفاوية القريبة أو الأعضاء الأخرى.

الجراحة هى العلاج الأكثر شيوعًا لسرطان الكلى فى المرحلة الأولى، وفى كثير من الحالات يمكن إزالة الكلية بالكامل، وفي بعض الحالات ، يمكن إجراء استئصال جزئى للكلى، والذي يتضمن فقط إزالة الجزء الذي يحتوي على الورم.

المرحلة الثانية من سرطان الكلى

فى المرحلة الثانية من سرطان الكلى يكون الورم أكبر من 7 سم لكنه لا يزال محصوراً فى الكلى، والجراحة هى أيضًا العلاج الرئيسي لسرطان الكلى في المرحلة الثانية، لكن اعتمادًا على حجم الورم وموقعه، قد لا يكون استئصال الكلية الجزئي ممكنًا في بعض الحالات، وقد يكون من الضروري استئصال الكلية الجذرى، والذى يتضمن إزالة الكلية بأكملها والأنسجة المحيطة.

المرحلة الثالثة من سرطان الكلى

في المرحلة الثالثة من سرطان الكلى ينتشر الورم خارج الكلى وينتقل إلى الغدد الليمفاوية القريبة أو الأنسجة الأخرى، مثل الغدة الكظرية أو الوريد الأجوف (الوريد الكبير الذي ينقل الدم من أسفل الجسم إلى الخلف إلى القلب).

قد يشمل علاج المرحلة الثالثة من سرطان الكلى الجراحة أو العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي أو مزيجًا من هذه العلاجات.

المرحلة الرابعة من سرطان الكلى

المرحلة الرابعة من سرطان الكلى هي المرحلة الأكثر تقدمًا، وينتشر السرطان في هذه المرحلة إلى أعضاء أخرى، مثل الرئتين أو الكبد أو العظام.

قد يشمل علاج سرطان الكلى في المرحلة الرابعة الجراحة أو العلاج الإشعاعي أو العلاج الموجه أو العلاج المناعي أو مزيج من هذه العلاجات.