شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للعناية بالبشرة قبل وبعد التمرين.. واقى الشمس والترطيب الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التمرين هو أحد أفضل الأشياء التى يمكنك القيام بها لجسمك وعقلك وبشرتك، فهو يعزز الدورة الدموية، ويزيد من تدفق الأكسجين، ويساعد على إزالة السموم من بشرتك، ما يمنحك توهجًا، ومع ذلك من المهم أن تنتبه لروتين العناية بالبشرة قبل وبعد التمرين لضمان بقاء بشرتك صحية ونقية وفقا لموقع healthsite.

العناية بالبشرة قبل التمرين نظافة الوجه

من الضرورى استخدام منظف لطيف لإزالة الأوساخ والزيوت والمكياج من بشرتك، تجنب استخدام المقشرات القاسية التي يمكن أن تلحق الضرر ببشرتك وتجردها من الزيوت الطبيعية.

تطبيق واقى الشمس

إذا كنت تمارس الرياضة في الهواء الطلق، فقم دائمًا بوضع واقي من الشمس واسع الطيف مع عامل حماية من الشمس 50 على الأقل لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، يساعد الواقي من الشمس أيضًا في منع الشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد.

الترطيب

إذا كانت بشرتك جافة أو حساسة، ضعي مرطبًا خفيف الوزن قبل التمرين، سيساعد ذلك في الحفاظ على بشرتك رطبة ومنعها من أن تصبح جافة جدًا أثناء التمرين.

العناية بالبشرة بعد التمرين نظافة الوجه

بعد التمرين، نظف وجهك مرة أخرى لإزالة العرق والأوساخ والبكتيريا التي قد تتراكم على بشرتك أثناء التمرين. استخدم منظفًا لطيفًا لا يجفف بشرتك.

التقشير

يمكن أن يساعد تقشير بشرتك مرة أو مرتين في الأسبوع على إزالة خلايا الجلد الميتة وفتح المسام، ويمكن أن يساعد ذلك في منع التشققات وتحسين الملمس العام لبشرتك. استخدم مقشرًا لطيفًا لتقشير البشرة أو مقشرًا كيميائيًا لتجنب إتلاف بشرتك.

الترطيب

بعد التنظيف والتقشير، ضعي مرطبًا على بشرتك، سيساعد ذلك على استعادة الرطوبة ومنع بشرتك من الجفاف.

لا تنسى جسمك

وجهك ليس الجزء الوحيد من بشرتك الذى يحتاج إلى الاهتمام بعد التمرين، خذ حمامًا واستخدم غسولًا للجسم لإزالة العرق والبكتيريا من جسمك، ضع زبدة الجسم للحفاظ على رطوبة بشرتك.

من المهم الحفاظ على رطوبة الجسم قبل التمرين وأثنائه وبعده عن طريق شرب الكثير من الماء، والذي يمكن أن يساعد في طرد السموم من جسمك والحفاظ على بشرتك صحية ونقية.